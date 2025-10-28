Почему церковь не приветствует гадалок и тарологов – объяснил священник

Николай Ляшкевич, иерей, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы г.п. Краснополье:

В любом случае церковь отрицательно смотрит на обращения к всевозможным гадалкам, тарологам, целителям и всем остальным. Связано это с тем, что христианство само по себе учит брать ответственность за свою жизнь. Человек в тех или иных вещах, происходящих с ним, как правило, виноват в первую очередь сам. Все подобные плюшки условные – привороты и все остальное – с человека эту ответственность снимает, перекладывает на кого-то другого. Очень просто думать, что на тебе порча, сглаз или еще что-то и поэтому в твоей жизни что-то идет не так. Нет, в твоей жизни идет что-то не так, потому что ты что-то делаешь не так. Христианство, подразумевая ответственность, соответственно, призывает человека к действию, изменению своей жизни. Пересмотру своих каких-то – мировоззрения или взглядов. Делать нам этого не хочется. Нам хочется пойти самым простым путем. Найти ту самую волшебную таблетку, которая что-то в моей жизни изменит, а лучше все и сразу и к самому лучшему. Но, нет. Так попросту не бывает. За все нужно брать ответственность – над собой, над своей жизнью, над своей бессмертной душой необходимо производить работу.

Подробности в видео.

Фото: pixabay