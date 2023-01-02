«Посещаемость выросла в два раза». Насколько востребован ТЦ «Столица» в новом формате?

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.

Кирилл Казаков, СТВ:

С геополитики на землю. Этот год в Минске, в принципе, что касается торговли, очень сильно ознаменовался открытием «Столицы» или переформатированием торгового центра «Столица» как национального гипер- супермаркета, универсама, универмага – неважно, как это называется. Президент тогда сказал, что это не последняя такая точка, что у нас будут еще открыты магазины подобного формата. Естественно, у всех возникает два вопроса. Первый: насколько он востребован? Потому что, понятное дело, белорусская продукция продается по всему городу. То есть мне необязательно, чтобы купить творог или ту же самую косметику, ехать в «Столицу». Во-первых, насколько он себя оправдал в таком формате? А второе: если он появится, что это будет, где это будет и когда это ждать?