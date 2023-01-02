«Посещаемость выросла в два раза». Насколько востребован ТЦ «Столица» в новом формате?
Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года.
Кирилл Казаков, СТВ:
С геополитики на землю. Этот год в Минске, в принципе, что касается торговли, очень сильно ознаменовался открытием «Столицы» или переформатированием торгового центра «Столица» как национального гипер- супермаркета, универсама, универмага – неважно, как это называется. Президент тогда сказал, что это не последняя такая точка, что у нас будут еще открыты магазины подобного формата. Естественно, у всех возникает два вопроса. Первый: насколько он востребован? Потому что, понятное дело, белорусская продукция продается по всему городу. То есть мне необязательно, чтобы купить творог или ту же самую косметику, ехать в «Столицу». Во-первых, насколько он себя оправдал в таком формате? А второе: если он появится, что это будет, где это будет и когда это ждать?
Иван Супранович, генеральный директор государственного объединения «Столичная торговля и услуги»:
Задача была очень сложная, потому что были сжатые сроки, нужно было переформатировать целый торговый центр, площадь которого порядка 30 тысяч квадратных метров (именно торговые площади). Наша команда вместе с руководством города приложила колоссальные усилия, чтобы это произошло в эти сроки. Президент остался доволен, мы сами рады, как хорошо получилось. И если говорить о результатах, то посещаемость выросла в два раза. Чеки выросли от 25 % до 40 % у наших арендаторов.
Кирилл Казаков:
А покупатель кто: турист или наш человек?
Иван Супранович:
На сегодняшний момент видим, что пошел микс: и локальный покупатель пошел, и больше турпоток стал.
Алена Сырова, СТВ:
Мне кажется, главное, что остался доволен покупатель. Все-таки для него первоначально все это делалось. Я сама частый гость в «Столице». Я не соглашусь с тем, что необязательно ехать в какое-то специализированное место, потому что мы все знаем, что ассортимент разнится.
Кирилл Казаков:
Только за кобринским мороженым туда специально.
Алена Сырова:
Мне кажется, что было бы востребовано еще в каком-нибудь районе города открыть подобный молл.
Иван Супранович:
При посещении Президент дал соответствующее распоряжение. Поэтому сегодня мы прорабатываем архитектурно-строительный проект, ведутся проектные работы, ведутся изыскательские работы на объекте. Я пока не скажу, где это. Но, думаю, если все внимательно следили за новостями, то все представляют.
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