Как можно связаться с депутатами и решить любой вопрос? Ответил Сергей Клишевич

Новости Беларуси. Что Беларуси принесет 2023 год? Какие главные изменения произойдут в политике и экономике? Как это скажется на белорусах? На площадке ток-шоу «По существу» соберутся эксперты из разных сфер и вместе с ведущими программы составят политический, экономический и общественный прогнозы наступившего года. Кирилл Казаков, СТВ:

«Если депутаты работают постоянно, то почему обсуждения проектов и законов не обсуждаются с избирателями в округах до голосования по этим законам?» Мне кажется, что того количества диалоговых площадок, того количества выступлений и депутатов, и журналистов, и экспертов с трудовыми коллективами у нас достаточно, чтобы такие вопросы не задавать. Я не прав?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Всегда найдутся те, кто скажут, что к нему не пришли, ему не рассказали, не донесли. И для этого у нас есть такая всеми любимая штука, как интернет и мессенджеры. Можно написать там маме, бабушке, дедушке, можно написать своему другу, знакомому, а можно зайти в Telegram-канал Палаты представителей, на их сайт или найти мессенджер Сергея Клишевича, депутата Палаты представителей, и задать там ему любой вопрос. Алена Сырова, СТВ:

Вы там отвечаете? Сергей Клишевич:

Совершенно верно. Кирилл Казаков:

Мне кажется, любой депутат Палаты представителей сейчас открыт как никогда. Что в обычном доступе, что в электронном. Сергей Клишевич:

Тысяча процентов. Фактически в любом мессенджере можно найти меня. Я уже не говорю про мессенджеры республиканских органов госуправления, в том числе Палаты представителей. Поэтому я призываю наших телезрителей активно участвовать в этом процессе обсуждения наших законопроектов и любых других вопросов. Ведь мне же пишут не только по законопроектам, но и лавочки, подъезды – любые другие вопросы, которые человек видит. А он в курсе, к примеру, через плакаты и листовки, а мы информируем такими старыми методами, расклеивая на подъездах, что можно обратиться, есть онлайн-приемная. Можно не просто обратиться, но там и пообсуждать. Вызовут, скажут: давайте, ребята, обсудим среди жильцов подъезда такой законопроект. Пожалуйста!