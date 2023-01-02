Как можно связаться с депутатами и решить любой вопрос? Ответил Сергей Клишевич
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Кирилл Казаков, СТВ:
«Если депутаты работают постоянно, то почему обсуждения проектов и законов не обсуждаются с избирателями в округах до голосования по этим законам?» Мне кажется, что того количества диалоговых площадок, того количества выступлений и депутатов, и журналистов, и экспертов с трудовыми коллективами у нас достаточно, чтобы такие вопросы не задавать. Я не прав?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Всегда найдутся те, кто скажут, что к нему не пришли, ему не рассказали, не донесли. И для этого у нас есть такая всеми любимая штука, как интернет и мессенджеры. Можно написать там маме, бабушке, дедушке, можно написать своему другу, знакомому, а можно зайти в Telegram-канал Палаты представителей, на их сайт или найти мессенджер Сергея Клишевича, депутата Палаты представителей, и задать там ему любой вопрос.
Алена Сырова, СТВ:
Вы там отвечаете?
Сергей Клишевич:
Совершенно верно.
Кирилл Казаков:
Мне кажется, любой депутат Палаты представителей сейчас открыт как никогда. Что в обычном доступе, что в электронном.
Сергей Клишевич:
Тысяча процентов. Фактически в любом мессенджере можно найти меня. Я уже не говорю про мессенджеры республиканских органов госуправления, в том числе Палаты представителей. Поэтому я призываю наших телезрителей активно участвовать в этом процессе обсуждения наших законопроектов и любых других вопросов. Ведь мне же пишут не только по законопроектам, но и лавочки, подъезды – любые другие вопросы, которые человек видит. А он в курсе, к примеру, через плакаты и листовки, а мы информируем такими старыми методами, расклеивая на подъездах, что можно обратиться, есть онлайн-приемная. Можно не просто обратиться, но там и пообсуждать. Вызовут, скажут: давайте, ребята, обсудим среди жильцов подъезда такой законопроект. Пожалуйста!
Кирилл Казаков:
Такое же понятие, как работа в округах, не исчезло. Вам приходится встречаться, проводить приемы.
Сергей Клишевич:
Это традиционно, я про это даже не говорю. Эта работа проводится постоянно. Даже на этой неделе у депутатов работа в избирательных округах определена.
Алена Сырова:
Я все-таки вступлюсь за нашего зрителя. Я понимаю, о чем он говорит. Когда мы обсуждали изменения в Конституцию, это действительно было из каждого утюга. Только ленивый не принимал участие в этих дискуссиях. Сейчас, разумеется, как мне кажется, нельзя сравнивать то количество диалоговых площадок, которое действовало перед нашим референдумом, с тем, которое сейчас.
Кирилл Казаков:
Я скажу словами Президента: если каждый на своем месте будет делать то, что он должен. Если у нас есть депутаты, которых избрали, и они на профессиональной основе в парламенте принимают законы, то наверняка этим людям уже доверили свои голоса. Потому что когда мы принимаем такой большой и достаточно судьбоносный проект для нашей страны, как Конституцию, то, наверное, стоит собрать очень много диалоговых площадок и поговорить. Но если бы мы сейчас взяли и с войсками ВВС и ПВО решили: а в какой цвет покрасить самолеты?
Алена Сырова:
Давайте не будем сравнивать те же законопроекты о ВНС, о гражданском обществе, которые и являются теми новшествами, за которые мы голосовали.
Сергей Клишевич:
Десятки площадок у нас в районе проведены. И любой человек, находящийся в нашей стране, может обратиться напрямую к депутату через тот же мессенджер, через который он пишет нам вопрос, и мы обсудим с ним в любой удобной для него форме, найдем время, никому никто еще не отказывал. Поэтому я призываю этим пользоваться. Я еще бы хотел зацепить вопрос нашего гражданского общества. Сегодня здесь тоже должно себя показать наше гражданское общество. Потому что у нас, если так посчитать, 80 % населения состоит в той или иной крупной общественной организации – более 100 тысяч.
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