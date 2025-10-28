Лавров: расширение НАТО не прекращается ни на минуту вопреки обязательствам
Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. Об этом заявил Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
То, что сегодня происходит в мире, вызывает серьезную обеспокоенность – все еще неразрешенный конфликт в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, нарастающее напряжение в Азии, опасные игры Евросоюза – все это формирует новую эпоху противостояний, где границы влияния определяются не дипломатией, а оружием и ультиматумами.
К конструктивному диалогу официальный Минск призывает и призывал уже не один раз – с трибун самых разных международных площадок. Но, как говорится, воз и ныне там. У европейских политиков – своя правда, в основе которой, похоже, лежит одно – стремление решать все через силу. И на фоне такой агрессивной политики Запада евразийскому пространству важно защитить свои интересы и свои границы.
Лукашенко – странам ЕС: не старайтесь переделать нас, а мы не будем вас!
А ведь действительно так: Дональд Трамп формально выражает намерение завершить украинский конфликт – об этом публично говорилось уже не раз. Такое заявление находит отклик в Москве. Однако до сих пор ни Вашингтон, ни Киев не предприняли серьезных шагов навстречу России. В то же время европейские политики всеми силами оказывают Украине финансовую и политическую поддержку, а также пытаются убедить администрацию Трампа отказаться от идеи дипломатического урегулирования существующего конфликта.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки данным еще советским руководителям заверениям не продвигаться ни на дюйм на Восток. Причем это делается вопреки взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне обязательствам не укреплять собственную безопасность за чужой счет и не стремиться к региональному, да и естественно, глобальному доминированию. Они не скрывают и те приготовления, которые ведут к Западу от Союзного государства России и Беларуси, новой большой европейской войны.
Так или иначе, процесс формирования многополярного мира продолжается. Разные центры силы наращивают влияние, укрепляя союзы и стратегические альянсы. Согласен ли с этим Запад – вопрос риторический: он по-прежнему пытается удержать доминирующее положение на мировой арене.