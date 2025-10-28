Западные политики до сих пор пребывают в уверенности, что силой могут заставить всех следовать своим интересам. Об этом заявил Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что сегодня происходит в мире, вызывает серьезную обеспокоенность – все еще неразрешенный конфликт в Украине, нестабильность на Ближнем Востоке, нарастающее напряжение в Азии, опасные игры Евросоюза – все это формирует новую эпоху противостояний, где границы влияния определяются не дипломатией, а оружием и ультиматумами.

К конструктивному диалогу официальный Минск призывает и призывал уже не один раз – с трибун самых разных международных площадок. Но, как говорится, воз и ныне там. У европейских политиков – своя правда, в основе которой, похоже, лежит одно – стремление решать все через силу. И на фоне такой агрессивной политики Запада евразийскому пространству важно защитить свои интересы и свои границы. Лукашенко – странам ЕС: не старайтесь переделать нас, а мы не будем вас!

А ведь действительно так: Дональд Трамп формально выражает намерение завершить украинский конфликт – об этом публично говорилось уже не раз. Такое заявление находит отклик в Москве. Однако до сих пор ни Вашингтон, ни Киев не предприняли серьезных шагов навстречу России. В то же время европейские политики всеми силами оказывают Украине финансовую и политическую поддержку, а также пытаются убедить администрацию Трампа отказаться от идеи дипломатического урегулирования существующего конфликта.