«Зеленский освободил от должности посла в Беларуси Кизима». Чем он запомнился у нас в стране?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева.

Григорий Азаренок, СТВ:

По поводу сливов. Сообщают и помойки, и наши хорошие каналы, что Зеленский освободил от должности посла в Беларуси Кизима. Скатертью дорога! Не ждали, выперли отсюда и не собираемся больше даже здесь встречать хама и козла, который тут ходил, агентурной работой занимался, журналистам хамил и пытался предъявлять свои требования на границах. Извините, этот бандеровец отправился туда, где ему и следует. И нового Зеленский не назначил. Что думаете?

Андрей Лазуткин, политолог:

Мы про него вспоминаем в контексте СВО. Если брать, что было в 2019 году, 2018-м…

Григорий Азаренок:

На всех совещаниях он всегда вел себя… Даже на Минских соглашениях, когда переговоры шли между Украиной, ЛНР, ДНР, если он видел представителей ЛНР и ДНР, то он сразу устраивал скандал, истерику.