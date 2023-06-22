«Зеленский освободил от должности посла в Беларуси Кизима». Чем он запомнился у нас в стране?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева.
Григорий Азаренок, СТВ:
По поводу сливов. Сообщают и помойки, и наши хорошие каналы, что Зеленский освободил от должности посла в Беларуси Кизима. Скатертью дорога! Не ждали, выперли отсюда и не собираемся больше даже здесь встречать хама и козла, который тут ходил, агентурной работой занимался, журналистам хамил и пытался предъявлять свои требования на границах. Извините, этот бандеровец отправился туда, где ему и следует. И нового Зеленский не назначил. Что думаете?
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы про него вспоминаем в контексте СВО. Если брать, что было в 2019 году, 2018-м…
Григорий Азаренок:
На всех совещаниях он всегда вел себя… Даже на Минских соглашениях, когда переговоры шли между Украиной, ЛНР, ДНР, если он видел представителей ЛНР и ДНР, то он сразу устраивал скандал, истерику.
Андрей Лазуткин:
У них такая работа. Скандалить, истерить – это сегодня фишка украинской дипломатии. Еще до начала СВО они активно работали с нашей оппозицией. «Наша Ніва» ходила на приемы, получала какие-то медальки, награды. Это очень непростые люди. С момента евромайдана у нашей оппозиции начало формироваться проукраинское лобби, то есть люди, которые были с Украиной связаны, которые брали пример. Это не все, но люди определенного вероисповедания в том числе, униаты, например, почему-то ориентировались на Украину. Это все было, и украинское посольство играло в этом первую скрипку. Но до какого-то момента это можно было терпеть. Но когда началась СВО, начали наши браться абсолютно топорно, грубо, грязно исполнять определенные вещи нехорошие, то никто этого терпеть не стал.
Григорий Азаренок:
Он выстоял. Ему в лицо что-то пытались сказать, высказать, а он абсолютно спокойно сказал, что считает нужным, этим сумасшедшим. Теробороновцы к нему пришли, пограничники.
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