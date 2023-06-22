Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»

14 городов по маршруту следования – от запада Беларуси до российского Урала. На нашем канале стартует ежедневная рубрика о путешествии участников патриотического проекта «Поезд Памяти». Команда СТВ отправилась в путь вместе с ними, чтобы первыми рассказать вам о самых ярких моментах этого патриотического проекта. Сегодня юных гостей из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана встречала Беловежская пуща, сообщили в программе Новости «24 часа». Первые впечатления ребят от поездки – в нашем путевом дневнике.

Матвей Масурновский, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

В прошлом году как раз в это время я сидел дома и смотрел новости. И как раз прибыли российские ребята на перрон в Брест. Я сижу и думаю: вот бы мне так. А потом следующая мысль: а кто я такой, как я сюда попаду? Но за этот год я решил поучаствовать при поддержке моего педагога в конкурсе «Я патриот своей страны». Сразу в городском этапе, в районном, а потом в областном. Два Гран-при, и я оказался здесь.

Доминика Важинская, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Я познакомилась со многими людьми. Мне очень здесь нравится, здесь классно, очень много ярких впечатлений.

Юлия Сомова, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Вместе мы поем песни, даже когда ходим где-то, а не просто сидим в автобусе.

Алексей Курочка, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

Вообще замечательно. Это очень интересный опыт для меня, когда знакомишься с людьми из других стран. Это, безусловно, пригодится в будущем.

Анна Корольчук, корреспондент:

Природные богатства Брестской области не уступают историческому наследию. Беловежская пуща – реликтовый лес, самый крупный из оставшихся в Европе. Возраст некоторых деревьев доходит до 500 лет.

Полина Батурля, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Я хоть и из Беларуси, но в Беловежской пуще впервые. Очень понравилось. Я даже не ожидала, что будет так красиво и интересно.

Анна Корольчук:

Сложно поверить, но в 1919 году зубров в пуще не осталось. Возрождать популяцию начали после Великой Отечественной войны. Сейчас здесь обитает более 700 величественных красавцев, которые стали не только символом первого региона, но и всей Беларуси в целом.

Елена Владимирова, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):

В Беларуси я первый раз. Давно мечтала здесь побывать, увидеть животных, зубров в первый раз вижу. Очень мило, приятно. И кормить их очень интересно.