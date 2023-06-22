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Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»

22 июня 2023 19:03
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14 городов по маршруту следования – от запада Беларуси до российского Урала. На нашем канале стартует ежедневная рубрика о путешествии участников патриотического проекта «Поезд Памяти». Команда СТВ отправилась в путь вместе с ними, чтобы первыми рассказать вам о самых ярких моментах этого патриотического проекта. Сегодня юных гостей из Беларуси, России, Армении и Кыргызстана встречала Беловежская пуща, сообщили в программе Новости «24 часа».

Первые впечатления ребят от поездки – в нашем путевом дневнике.

Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»-1

Матвей Масурновский, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
В прошлом году как раз в это время я сидел дома и смотрел новости. И как раз прибыли российские ребята на перрон в Брест. Я сижу и думаю: вот бы мне так. А потом следующая мысль: а кто я такой, как я сюда попаду? Но за этот год я решил поучаствовать при поддержке моего педагога в конкурсе «Я патриот своей страны». Сразу в городском этапе, в районном, а потом в областном. Два Гран-при, и я оказался здесь.

Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»-4

Доминика Важинская, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Я познакомилась со многими людьми. Мне очень здесь нравится, здесь классно, очень много ярких впечатлений.

Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»-7

Юлия Сомова, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Вместе мы поем песни, даже когда ходим где-то, а не просто сидим в автобусе.

Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»-10

Алексей Курочка, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):
Вообще замечательно. Это очень интересный опыт для меня, когда знакомишься с людьми из других стран. Это, безусловно, пригодится в будущем.

Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»-13

Анна Корольчук, корреспондент:
Природные богатства Брестской области не уступают историческому наследию. Беловежская пуща – реликтовый лес, самый крупный из оставшихся в Европе. Возраст некоторых деревьев доходит до 500 лет.

Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»-16

Полина Батурля, участница проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):
Я хоть и из Беларуси, но в Беловежской пуще впервые. Очень понравилось. Я даже не ожидала, что будет так красиво и интересно.

Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»-19

Анна Корольчук:
Сложно поверить, но в 1919 году зубров в пуще не осталось. Возрождать популяцию начали после Великой Отечественной войны. Сейчас здесь обитает более 700 величественных красавцев, которые стали не только символом первого региона, но и всей Беларуси в целом.

Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»-22

Елена Владимирова, участница проекта «Поезд Памяти» (Россия):
В Беларуси я первый раз. Давно мечтала здесь побывать, увидеть животных, зубров в первый раз вижу. Очень мило, приятно. И кормить их очень интересно.

Гостей из России, Армении и Кыргызстана встретила Беловежская пуща – репортаж из «Поезда Памяти»-25

Алина Конурбайева, участница проекта «Поезд Памяти» (Кыргызстан):
Я видела картинки, но не думала, что они настолько большие, внушают величие.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Анна Корольчук # Фотофакт

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