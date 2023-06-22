Лазуткин: «Работайте сколько хотите, пока не сдохнете». Почему в Беларуси такое не прокатит?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим новости с фронта. В гостях политолог Андрей Лазуткин и военный корреспондент, позывной «Бантик» Анастасия Бартенева. Григорий Азаренок, СТВ:

Что такое западные инвестиции? Эту мантру они придумали. Они приходят, предлагают какой-то проект. Кстати, сегодня прошла информация, что Stadler свалил от нас. Досвидос, скучать не будем. Так вот, они куда-то приходят, как Президент правильно сказал, высасывают все соки, то есть они делают какую-то корпорацию. Почему они приходят? Потому что рабочая сила дешевле, потому что китаянкам, белорускам, африканкам ты можешь заплатить меньше, чем француженке, потому что француженка у тебя ожиревшая, раскормленная, тупая. Она требует дохрена бабла, делать ничего не хочет. У нее 8 часов рабочий день и так далее. Тут ты высасываешь все соки, ничего не делаешь, а тебя должны встречать как белого господина, как европейца, что ты пришел, снизошел, помахал перед лицом побрякушкой, технологиями какими-то. Батька сказал: людям зарплату, соцпакет, работу, все людям обеспечиваете – пожалуйста, инвестируйте. Я думаю, так и правильно.

Андрей Лазуткин, политолог:

Вы рассказали только про половину схемы. Да, француженка, может быть, и толстая, и не желающая работать, но во Францию привезли турков, негритят, арабов, и они там прекрасно работают. Зачем тогда открывать производство в Беларуси, для чего? Потому что у нас есть единый экономический союз с Россией – ЕАЭС. И в этом союзе мы должны производить некий товар, чтобы его беспошлинно продавать дальше. И то же предприятие Stadler производило поезда не для того, чтобы мы тут красиво и хорошо катались по Беларуси, а чтобы это шло на рынок России или Казахстана. Поскольку мы попали под санкции, у нас проблемы с расчетами, с теми же выводами капитала, то они переносят производство в Казахстан. По сути, если мы берем какие-то потери для Беларуси… Какая была локализация Stadler, сколько мы производили компонентов для него? Говорят, в районе 1 % – это то, что мы реально могли сделать здесь, хотя кабель какой-то, металлическая панель, резина, техника, генератор, батареи – все это можно было производить в Беларуси. Но инвестор не дурак. Зачем это все оставлять вам, если можно привезти сюда готовые запчасти, собрать и получить вагон, который можно продать дальше в Россию, то есть мы с этого ничего не зарабатывали. Более того, если брать какую-то зарплату рабочего, то инвестор же тоже не дурак, он не будет платить больше, чем средняя зарплата по стране по промышленной отрасли. Григорий Азаренок:

Заставим. У нас социальное государство.