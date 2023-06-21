«Никогда у них няма часу». Григорий Азарёнок сравнил Нину Багинскую с палачом Хатыни

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим жизнь людей в Донбассе и предстоящие выборы в Беларуси. В гостях политолог Вадим Гигин и военкор, спортсменка, общественный деятель, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале Марьяна Наумова.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я расскажу историю. 2021 год, потрясающее мероприятие в Хатыни. Это не юбилей, но оно было знаковым. Вечером, в снегу Президент сказал проникновенную речь. Я про преемственность.

Речь Президента, народное море, которое туда пришло. И 25 марта, мы ходим по улице, шукаем свядомых, кого-то находим. Конечно, баба Нина пришла. И я у нее спрашиваю: вы такая активная, везде ходите. У нее уже сцяг скралі. А чего вы в Хатынь никогда не придете? – Няма часу. Никогда у них няма часу. А это очень похоже на того палача Хатыни, который никогда 9 Мая не праздновал.

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