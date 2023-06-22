Лукашенко: любые меры, чтобы деньги, которые положены детям, были у детей, а не у алкашей

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из социальных наболевших вопросов – использование детских пособий родителями не по назначению. Все знают: есть те, кто их просто пропивает. В десяти тысячах белорусских семей дети живут в социально опасном положении. Главу государства не устраивают обтекаемые формулировки.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Любые меры, но так, чтобы деньги, которые положены детям, были у детей, а не у алкашей. Правительство предложило сделать акцент на повышении эффективности системного мониторинга за положением детей, усилить контроль за нецелевым использованием пособий. Я это 10 раз прочитал. Я так и не понял: повысить, усилить и мониторинг какой-то. Слушайте, да этих матерных слов эти 10 тысяч вообще не поймут. В общем, доложите, что за этими словами стоит и как вы думаете решать эту проблему. Систему нужно настроить четко, дети ни в коем случае не должны быть обделены, а безответственных родителей надо приводить в чувство. Родил ребенка – ты за него головой отвечаешь. Не хочешь? Заставим!
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