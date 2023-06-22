Лукашенко: любые меры, чтобы деньги, которые положены детям, были у детей, а не у алкашей

Новости Беларуси. Беларусь должна создавать конкурентные условия для привлечения капиталов. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из социальных наболевших вопросов – использование детских пособий родителями не по назначению. Все знают: есть те, кто их просто пропивает. В десяти тысячах белорусских семей дети живут в социально опасном положении. Главу государства не устраивают обтекаемые формулировки.