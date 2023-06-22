«Волосы дыбом встали! По году не завозили продукты». Азарёнок с Романовым посетили магазин в белорусской деревне

Об этом говорит и Президент: все касательно человека. Печка, от которой мы пляшем, – это конкретный человек. Господа чиновники, можно придумать любые оправдания, рентабельность. Когда придут Тихановские и милиции вовремя не окажется, а Тихановские на таких проблемах поднимутся, в вас будут мусорки швырять, резать вам горло и глаза. И никто не вспомнит ни о каких схемах, кооперациях. Никто не вспомнит, что мы кому-то помешали в кабинетах. Мы-то, понятно, мы висельники уже. Может, вы себе места в Польшах уже понаходили? Хрен такое не прокатит! Об этом говорит наш Президент.

Григорий Азаренок, СТВ: История нашумевшая. Мы с Олегом Александровичем Романовым, лидером нашей партии «Белая Русь»... Можно сопоставить ситуации: там медицина, а здесь торговля. Мы съездили по сигналам людей, причем по кричащим, вопиющим, плачущим сигналам, в несколько магазинов «Родны кут», который у нас государственный. Деревня на 500 человек. И что, людям не кормиться, что ли? Что-то нерентабельное (могут сказать). Может, их надо все поупразднять и занять все торговыми сетями частными… А человек по несколько месяцев, а человек живет – ему надо молока, мяса и так далее. По несколько месяцев, а то и по году не завозили продукты. Волосы дыбом встали, когда нам продавщицы это все рассказывали. Люди зарплату не получают. Большой резонанс получила история, много пишут.

Андрей Лазуткин, политолог:

Помните, раньше на каждой остановке стояли ларьки. Там пиво продавалось, сигареты. Потом ларьки убрали, чтобы создать по Минску крупные торговые сети, две-три. Это получилось. Но это же не для того, чтобы они деньги зарабатывали и жили красиво в Монако где-нибудь. Это для того, чтобы торговая сеть начинала строить свои магазины не только в Минске, но и в такой глубинке, куда не может добраться государство, потому что сложно, нерентабельно. И такие торговые сети должны эти объекты создавать.

Если вспомнить 2018-2019 годы, в одном крупном городке на юге открыли магазин крупной торговой сети. Это было как День города, писали все местные СМИ. У людей был огромный восторг. Мы, минчане, смеемся: ха-ха-ха, открыли магазин. А там люди получили ассортимент, которого не было 20 лет. И задача не в том, чтобы административно кого-то нагнуть, построить и завезти вместо одной коробки мороженого 10 коробок.

Надо создать систему, чтобы наши крупные торговые сети, которые имеют огромные прибыли в нашей небольшой стране, строили такие точки в районах и их было как можно больше. Если все это вешать только на государство, будет слишком дорого все это обслуживать.

Почему государственный магазин менее рентабельный, чем, допустим, магазин на букву «е»? Потому что там они регулируют закупочные цены. Когда у вас огромная сеть, которая как пылесос выкачивает всю продукцию поставщика, она может диктовать ему свои цены. Они их занижают, а потом ставят цену, которую хотят сами. Получают большую прибыль. Если вы государство, то вы не можете вот так поставить определенную закупочную цену и на этом наживаться. То есть вы покупаете продукты дороже у фермеров или молочного завода, потому что это тоже ваши люди, они тоже должны зарплату получить. Вы купили у них дороже, потом ваша продукция дороже в магазине на полке, и в итоге вы нерентабельны, а частник рентабелен. Получается, что, когда мы с ним конкурируем, мы проигрываем, а нам говорят: это же вы плохо управляете государством, частную собственность не пускаете, а мы такие молодцы.