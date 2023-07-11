«Завтра начинай заливать фундамент и строить, ни у кого не спрашивая». Лукашенко поручил Фирсину расширить ферму

Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».

К слову, о льне. В костюме из этого материала Президент направился на экскурсию по «дворцу», как сам и назвал МТК «Павлинка». Когда детально было показано и рассказано, как живут, что жуют местные коровы, телята и озвучены планы о расширении комплекса, уже под конец такой позитивной экскурсии прилетела проблема откуда не ждали.

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:

Построить вообще невозможно. Три месяца я делаю проект, а потом четыре месяца я прохожу экспертизу. Начинают ковырять… Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты готов начать строить?

– В начале следующего года.

– Зачем? Сегодня начитай!

– Но без проекта…

– Я тебе разрешаю! Строй, как ты считаешь нужным.

– Хорошо.

– Почему ему год надо на проектирования и экспертизу? Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

По логике…

– Я не по логике, а на практике!

– Будем строить без проектных способов.