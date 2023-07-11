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«Завтра начинай заливать фундамент и строить, ни у кого не спрашивая». Лукашенко поручил Фирсину расширить ферму

11 июля 2023 18:41
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Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».

«Завтра начинай заливать фундамент и строить, ни у кого не спрашивая». Лукашенко поручил Фирсину расширить ферму-1

К слову, о льне. В костюме из этого материала Президент направился на экскурсию по «дворцу», как сам и назвал МТК «Павлинка».

Когда детально было показано и рассказано, как живут, что жуют местные коровы, телята и озвучены планы о расширении комплекса, уже под конец такой позитивной экскурсии прилетела проблема откуда не ждали.

«Завтра начинай заливать фундамент и строить, ни у кого не спрашивая». Лукашенко поручил Фирсину расширить ферму-4

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
Построить вообще невозможно. Три месяца я делаю проект, а потом четыре месяца я прохожу экспертизу. Начинают ковырять…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ты готов начать строить?
– В начале следующего года.
Зачем? Сегодня начитай!
Но без проекта…
Я тебе разрешаю! Строй, как ты считаешь нужным.
Хорошо.
Почему ему год надо на проектирования и экспертизу?

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
По логике…
Я не по логике, а на практике!
Будем строить без проектных способов.

«Завтра начинай заливать фундамент и строить, ни у кого не спрашивая». Лукашенко поручил Фирсину расширить ферму-7

Александр Лукашенко:
Делай так, как ты считаешь нужным. Значит эти вопросы надо снять сегодня! За волокиту ответите! Тысячу раз же сказал: инициативно! По жилью приняли решение в деревнях, хочет ли человек в городе частное жилье строить, иди и строй, как считаешь нужным. Я и ему говорю: иди и строй, как считаешь нужным – а он не готов психологически. Он мне начинает говорить, что он него требуется. Завтра начинай заливать фундамент и строить, ни у кого не спрашивая, а если ты считаешь нужным у кого-то спросить, иди и спрашивай. Только ты решай, а не кто-то! Мы жилье строим сейчас так, частные, правда, дома.
Хорошо.
Хочет человек построить крышу железобетонную, пусть строит. Обвалится на голову, он будет отвечать. Хорошо, что ты мне это рассказал. Я не думал, что ты такой бюрократ.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Он не бюрократ, Александр Григорьевич.
Почему вы, два человека, и вы не решили этот вопрос?
Всю жизнь так работали. У вас были какие-то претензии ко мне?
Сейчас есть!

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Фирсин # Александр Субботин # Леонид Заяц # Алена Сырова # Фотофакт

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