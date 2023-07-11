«Скупой платит дважды, но лишних денег нет в стране». Лукашенко потребовал выяснить цену оптимального МТК
Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».
Этот вопрос остался без ответа и после получасового подробного разговора сегодня и несколько лет спустя экспериментов со строительством подобных комплексов. Каждый раз, посещая их, Александр Лукашенко задавал схожий пул вопросов: сколько стоит такой комплекс и стоит ли того?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Этот комплекс на 2 000 стоит 71 000. 45 миллионов стоит комплекс на 2 000, но здесь уникальность в том, что робот обеспечивает уход за коровами, и здесь производится самое качественное молоко, которое он регулирует.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Значит робот в том комплексе, дешевом скажем, который мы строим в Минской области не подходит туда? Робот туда не впихнуть?
Леонид Заяц:
Они впихнут его туда, но там необходимо применять нашу, отечественную, систему доения.
Александр Лукашенко:
Тяжелый случай: я ему про цену комплекса, а ты мне про роботов.
– Александр Григорьевич, надо роботов самим делать, тогда можно ставить…
Чиновники же, похоже, решили, что таким образом Президент их нацеливает на удешевление, но замысел был совершенно иной. Да и Александр Лукашенко не из тех, кто витиевато изъяснятся. Мы приняли решение о строительстве молочно-товарных комплексов, даже определились с тем, какими и быть, но...
Александр Лукашенко:
Значит наша задача за следующую пятилетку уйти с этих диких ферм (подробности здесь).
Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
Этот комплекс комбинату передали по вашему поручению.
– Чьи деньги?
– Бюджет.
Александр Лукашенко:
– Бюджет, видишь, он, конечно, молодец! На его месте любой бы так поступил. Но он же построил за счет государства этот комплекс. За счет крестьян, рабочих, пенсионеров, социальной сферы и так далее. И ты думаешь, что я тебе 10 миллиардов вывалю? Ты не считал даже эти цены! А это надо считать цены, объем не так, как он скажет. Он посчитает, прикинет, а стоит комплекс, 20 миллионов, а запрошу 25. И ты все это суммировал и говоришь: 10 миллиардов. Поэтому надо определить оптимальную цену оптимального комплекса. Я не говорю, что дешевый должен быть или дорогой. Скупой платит дважды, но лишних денег нет в стране. И мы должны четко понимать, сколько стоит оптимальный комплекс – самый дешевый.
«71,2 миллиона была стоимость». Лукашенко презентовали молочную ферму, оснащенную роботами.