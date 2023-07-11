«Скупой платит дважды, но лишних денег нет в стране». Лукашенко потребовал выяснить цену оптимального МТК

Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».

Этот вопрос остался без ответа и после получасового подробного разговора сегодня и несколько лет спустя экспериментов со строительством подобных комплексов. Каждый раз, посещая их, Александр Лукашенко задавал схожий пул вопросов: сколько стоит такой комплекс и стоит ли того?

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Этот комплекс на 2 000 стоит 71 000. 45 миллионов стоит комплекс на 2 000, но здесь уникальность в том, что робот обеспечивает уход за коровами, и здесь производится самое качественное молоко, которое он регулирует.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Значит робот в том комплексе, дешевом скажем, который мы строим в Минской области не подходит туда? Робот туда не впихнуть? Леонид Заяц:

Они впихнут его туда, но там необходимо применять нашу, отечественную, систему доения. Александр Лукашенко:

Тяжелый случай: я ему про цену комплекса, а ты мне про роботов.

– Александр Григорьевич, надо роботов самим делать, тогда можно ставить…

Чиновники же, похоже, решили, что таким образом Президент их нацеливает на удешевление, но замысел был совершенно иной. Да и Александр Лукашенко не из тех, кто витиевато изъяснятся. Мы приняли решение о строительстве молочно-товарных комплексов, даже определились с тем, какими и быть, но...