«Эпатаж и самовыражение». Какие татуировки популярны у белорусов?
Синие волосы, серьга в носу, тоннели в ушах, экстравагантная одежда и эпатажная обувь. Такие люди всегда привлекают внимание прохожих и даже заставляют на себя оборачиваться. О том, почему одни стремятся выделиться из толпы, а другие агрессируют на не таких, как все, и откуда у нас возникает желание стать белой вороной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
Скажите, эпатаж и самовыражение – за телесными модификациями что стоит? Может быть, это какой-то страх, а не желание показать себя ярче других. Или, может быть, это какие-то комплексы, по вашему мнению?
Анастасия Страх, мастер тату:
Нет, мне кажется то, что это просто сейчас обыденность. Татуировки – это, в принципе, норма. Сейчас девочки в основном делают себе пиончики, какие-то цветочки. Мальчики в основном – какую-то семейную тематику либо устрашающую. То есть для каждого человека…
Сергей Парчевский:
Мужчины делают себе татуировки семейной тематики?
Анастасия Страх:
Да, конечно.
Сергей Парчевский:
Что это может быть?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Кольца, я думаю.
Анастасия Страх:
Кольца, имена.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Появляется другая женщина, что делать с предыдущими?
Сергей Парчевский:
Да, это, знаете, как Слава – любимая, а потом «Слава труду». Приходится лозунг 1 мая написать. Часто у девушек, скажем так, нет возможности использовать какие-то люкс бренды, они выбирают для себя мидл. На мой взгляд, украшение своего тела татуировками – это в каком-то смысле выбор тоже такого наряда своего тела. Потом выбор какой-то одежды, которая это подчеркивает. Но ведь вышедшее из моды платье можно сменить, а татуировка останется как минимум навсегда, если потом ее болезненным образом не выводить.
Анастасия Страх:
Ее всегда можно дополнить.
Сергей Парчевский:
Ее всегда можно дополнить, перерисовать, получается?
Анастасия Страх:
Конечно.
Сергей Парчевский:
Все-таки тату – это попытка украсить себя нарядом или чаще всего донести что-то до окружающих?
Анастасия Страх:
У каждого свой смысл, на самом деле. В основном, конечно, украшение своего тела.
Наталья Надольская:
Существуют какие-то тренды, мода? Что сейчас в моде в татуировках?
Анастасия Страх:
Абстракция, то есть какие-либо линии, у девушек, как обычно, цветы и классика – черепа, розы.
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