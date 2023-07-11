«Эпатаж и самовыражение». Какие татуировки популярны у белорусов?

Синие волосы, серьга в носу, тоннели в ушах, экстравагантная одежда и эпатажная обувь. Такие люди всегда привлекают внимание прохожих и даже заставляют на себя оборачиваться. О том, почему одни стремятся выделиться из толпы, а другие агрессируют на не таких, как все, и откуда у нас возникает желание стать белой вороной, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Скажите, эпатаж и самовыражение – за телесными модификациями что стоит? Может быть, это какой-то страх, а не желание показать себя ярче других. Или, может быть, это какие-то комплексы, по вашему мнению?

Анастасия Страх, мастер тату:

Нет, мне кажется то, что это просто сейчас обыденность. Татуировки – это, в принципе, норма. Сейчас девочки в основном делают себе пиончики, какие-то цветочки. Мальчики в основном – какую-то семейную тематику либо устрашающую. То есть для каждого человека… Сергей Парчевский:

Мужчины делают себе татуировки семейной тематики? Анастасия Страх:

Да, конечно. Сергей Парчевский:

Что это может быть? Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Кольца, я думаю. Анастасия Страх:

Кольца, имена.

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Появляется другая женщина, что делать с предыдущими? Сергей Парчевский:

Да, это, знаете, как Слава – любимая, а потом «Слава труду». Приходится лозунг 1 мая написать. Часто у девушек, скажем так, нет возможности использовать какие-то люкс бренды, они выбирают для себя мидл. На мой взгляд, украшение своего тела татуировками – это в каком-то смысле выбор тоже такого наряда своего тела. Потом выбор какой-то одежды, которая это подчеркивает. Но ведь вышедшее из моды платье можно сменить, а татуировка останется как минимум навсегда, если потом ее болезненным образом не выводить. Анастасия Страх:

Ее всегда можно дополнить. Сергей Парчевский:

Ее всегда можно дополнить, перерисовать, получается?