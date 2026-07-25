Новые рекорды уборочной. Как Минская область справляется с капризами погоды и где намолотили больше всего зерна?

Главная тема и, без преувеличения, стратегический приоритет для всей страны. Большой хлеб – в центре внимания. Капризы погоды, проливные дожди, которые в последние дни сдерживают темпы в полях, не останавливают аграриев. Работа идет на максимуме технологических возможностей. Тем более что виды на урожай и динамика страды в 2026 году объективно опережают прошлогодние показатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах по темпам и объемам уверенно держится центральный регион. В Минской области планка поднята на предельную высоту: аграрии берут не просто скоростью, но и качеством, превосходя результаты минувшего сезона по урожайности. К работе приступили свыше 3 тысяч механизаторов. Привлечены и дополнительные ресурсы. О том, как регион ведет битву за урожай в условиях переменчивой погоды, репортаж Влады Родовской.

Симфония, которую поле поет всего раз в году. Так звучит озимый рапс. Черное золото белорусских полей, которое созревает рано и открывает сезон большой страды.

За штурвалом комбайна Василий Еремин вот уже 30 лет. 30 сезонов на передовой: от рассвета до первой росы. За годы, признается Василий Васильевич, поменялись технологии, сорта и климат, но неизменным осталось одно – желание собрать урожай до последнего зернышка. Без потерь.

Василий Еремин, механизатор сельхозпредприятия «Восход»:

Можно сказать, я в роду первый механизатор. В каждой работе есть свои прелести, на уборке, можно сказать, отдыхаешь, когда едешь по полю, жнешь. – Но сейчас график сложный?

– Он постоянно нелегкий, но что делать? Жизнь такая у нас, крестьян. Главная цель в нашей работе – соберем урожай, значит, заработаем денег. В сельхозпредприятии «Восход» уже полностью убрали ячмень – урожайность около 70 центнеров. Сейчас приступили к озимому рапсу – собрать масличную культуру нужно на площади 400 гектаров. Планка поднята на максимум. В сельхозпредприятии «Восход» уже полностью убрали ячмень. Читайте здесь.