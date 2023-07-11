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Брыло: «По картофелю у нас вопроса нет». Как обстоят дела с уборочной в стране?

11 июля 2023 18:37
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Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».

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Чем не готовый стартап? На ум приходит история с рапсом и маслом из него, которое теперь разлетается по кухням белорусов и не только. Продолжая разговор, обсудили буквально каждую культуру, которую выращивают в Беларуси. Ячмень, сахарная свекла. В стране началась уборочная, если кто-то не в курсе.

Брыло: «По картофелю у нас вопроса нет». Как обстоят дела с уборочной в стране?-1

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Пульнул вот из 45 тысяч 43 – у нас в хорошем (более или менее нормальном) состоянии. То есть тоже прогнозируем порядка 150 тысяч тонн кило тресты взять. По картофелю у нас вопроса нет.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Устье, как у них лен?

Брыло: «По картофелю у нас вопроса нет». Как обстоят дела с уборочной в стране?-4

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Хороший лен. Чистый, ровный. Еще добавляет в росте, на сегодня это 80-82 сантиметра.

Александр Лукашенко:
Это лучший лен в стране?
– Не лучший. Не сказал бы, что лучший. Есть даже в Оршанском, в Дубровно хороший лен.
– Ладно, посмотрим по осени.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Алена Сырова # Фотофакт

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