Брыло: «По картофелю у нас вопроса нет». Как обстоят дела с уборочной в стране?

Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».

Лукашенко о сухом молоке: надо сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят!

Чем не готовый стартап? На ум приходит история с рапсом и маслом из него, которое теперь разлетается по кухням белорусов и не только. Продолжая разговор, обсудили буквально каждую культуру, которую выращивают в Беларуси. Ячмень, сахарная свекла. В стране началась уборочная, если кто-то не в курсе.