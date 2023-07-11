Брыло: «По картофелю у нас вопроса нет». Как обстоят дела с уборочной в стране?

Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».
Лукашенко о сухом молоке: надо сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят!
Чем не готовый стартап? На ум приходит история с рапсом и маслом из него, которое теперь разлетается по кухням белорусов и не только. Продолжая разговор, обсудили буквально каждую культуру, которую выращивают в Беларуси. Ячмень, сахарная свекла. В стране началась уборочная, если кто-то не в курсе.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Пульнул вот из 45 тысяч 43 – у нас в хорошем (более или менее нормальном) состоянии. То есть тоже прогнозируем порядка 150 тысяч тонн кило тресты взять. По картофелю у нас вопроса нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Устье, как у них лен?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Хороший лен. Чистый, ровный. Еще добавляет в росте, на сегодня это 80-82 сантиметра.
Александр Лукашенко:
Это лучший лен в стране?
– Не лучший. Не сказал бы, что лучший. Есть даже в Оршанском, в Дубровно хороший лен.
– Ладно, посмотрим по осени.
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