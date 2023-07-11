«Дворец – дай бог, но мы такие не построим везде». Лукашенко побывал на ферме в Оршанском районе

Новости Беларуси. За следующую пятилетку в Беларуси необходимо построить технологичные молочные комплексы – такую задачу перед сельским хозяйством поставил Президент. Сегодня, 11 июля, Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О наиболее актуальных для региона и страны вопросах главе государства доложили министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, а также вице-премьер Леонид Заяц. В первую очередь Президента интересовало решение проблемных вопросов: как обстоят дела с падежом скота, реализацией складских запасов.

Отдельное внимание – молочной промышленности. За полгода в стране произвели 225 тысяч тонн молока. Все области прибавили в объемах. Как спрогнозировал профильный министр, динамика будет увеличиваться. Этому способствует строительство новых молочно-товарных ферм. Более полутысячи комплексов в Беларуси роботизированы. Но есть и такие фермы, на которых стадо доят вручную. Это влияет в том числе на качество молока. Сегодня продолжается обновление (а где-то перестройка) подобных комплексов. Вице-премьер просит у Президента четыре года, чтобы завершить работу по данному направлению. Однако Александр Лукашенко вернулся к поручению, которое давал еще несколько лет назад: определить оптимальный по цене и качеству проект, который можно применять по всей стране. Ферма в Оршанском районе, которую посетил Президент, рассчитана на 2 400 голов скота. Это дворец, подчеркнул глава государства, но подобные по всей Беларуси построить невозможно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу, чтобы мы строили комплексы оптимальные. Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Да, сейчас именно так.

– Это, конечно, дворец – дай бог, но мы такие не построим везде.

– Это как пример, то есть топовый инструмент.

– А, пример. В Витебской области ты такие будешь строить?

– Такие не будем.

– Так кому этот пример? Наша задача – за следующую пятилетку уйти с этих диких ферм. Надо строить (не такие, конечно, дворцы) технологичные комплексы, дешевые. Нам надо определиться, сколько будет стоить комплекс. На 2 500, как у него, на 1 500, на 1 200, на 800 голов. Оптимальная цена. Он говорит: 10 миллиардов рублей надо, это немного, мы вложимся. А где мы возьмем эти 10 миллиардов? Но их надо изыскать. Пока мы 75 % – это прилично, но 25 % молока мы доим на этих фермах. Всех этих коров надо переводить в такие комплексы. Он должен быть оптимальный по цене. Вывод один: в следующей пятилетке все дойное стадо должно быть технологично переведено в комплексы.