Лукашенко о сухом молоке: надо сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят!
Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».
Игорь Брыло доложил, как обстоят дела и с реализацией продукции. Так, по многим направлениям отличная тенденция, а что с самым больным направлением? На складах запасы – сухого молока.
Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
Цену все-таки надо держать какую-то.
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Пережить этот провал, чтобы сэкономить копейку.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Понимаете, мы один раз снизим цену и больше к ней не вернемся.
Александр Фирсин:
Все-таки надо цену держать. Я думаю, что к осени это все...
Александр Лукашенко:
Но это зависит от того, насколько все это критично. Можно держать, и три года молоко может лежать. Но это нормально или нет? Это ненормально.
Александр Фирсин:
Конечно, хотелось бы, чтобы оно улетало, но время такое пришло.
Так если продать пока не можем сырье по выгодной нам цене, может, стоит подумать, что можно сделать самим? Велосипед изобретать не придется.
Александр Лукашенко:
Это надо порошок спрессовать и сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят! И без сахара.
Игорь Брыло:
Да, именно из сухого молока.
Александр Лукашенко:
Мы здесь можем спрессовать и повезти в Китай не сухое молоко, этот порошок, а конфеты эти повезти им. И своих приучить. Одно другому не мешает, у тебя 43 тысячи тонн лежит на складе. А это надо было превратить в конфеты и продать: для себя, в России, в Европе. То есть надо вертеться сейчас и думать. Не сырье вывозить, а то это же мы сырье вывозим, полуфабрикат, а вывозить готовую продукцию.
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