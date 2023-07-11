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Лукашенко о сухом молоке: надо сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят!

11 июля 2023 18:18
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Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный».

Игорь Брыло доложил, как обстоят дела и с реализацией продукции. Так, по многим направлениям отличная тенденция, а что с самым больным направлением? На складах запасы – сухого молока.

Лукашенко о сухом молоке: надо сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят!-1

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:
Цену все-таки надо держать какую-то.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Пережить этот провал, чтобы сэкономить копейку.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Понимаете, мы один раз снизим цену и больше к ней не вернемся.

Александр Фирсин:
Все-таки надо цену держать. Я думаю, что к осени это все...

Александр Лукашенко:
Но это зависит от того, насколько все это критично. Можно держать, и три года молоко может лежать. Но это нормально или нет? Это ненормально.

Александр Фирсин:
Конечно, хотелось бы, чтобы оно улетало, но время такое пришло.

Лукашенко о сухом молоке: надо сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят!-4

Так если продать пока не можем сырье по выгодной нам цене, может, стоит подумать, что можно сделать самим? Велосипед изобретать не придется.

Александр Лукашенко:
Это надо порошок спрессовать и сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят! И без сахара.

Игорь Брыло:
Да, именно из сухого молока.

Лукашенко о сухом молоке: надо сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят!-7

Александр Лукашенко:
Мы здесь можем спрессовать и повезти в Китай не сухое молоко, этот порошок, а конфеты эти повезти им. И своих приучить. Одно другому не мешает, у тебя 43 тысячи тонн лежит на складе. А это надо было превратить в конфеты и продать: для себя, в России, в Европе. То есть надо вертеться сейчас и думать. Не сырье вывозить, а то это же мы сырье вывозим, полуфабрикат, а вывозить готовую продукцию.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Леонид Заяц # Александр Фирсин # Фотофакт

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