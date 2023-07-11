Лукашенко о сухом молоке: надо сделать конфеты. В упаковочке, в красивой. Китайцы, говорят, с ума сходят!

Новости Беларуси. За пятилетку построить технологичные комплексы. На такую работу ориентирует Президент ответственных за АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С рабочей поездкой глава государства побывал в Оршанском районе, в ходе которой посетил агрокомбинат «Юбилейный». Игорь Брыло доложил, как обстоят дела и с реализацией продукции. Так, по многим направлениям отличная тенденция, а что с самым больным направлением? На складах запасы – сухого молока.

Александр Фирсин, директор агрокомбината «Юбилейный»:

Цену все-таки надо держать какую-то. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Пережить этот провал, чтобы сэкономить копейку. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Понимаете, мы один раз снизим цену и больше к ней не вернемся. Александр Фирсин:

Все-таки надо цену держать. Я думаю, что к осени это все... Александр Лукашенко:

Но это зависит от того, насколько все это критично. Можно держать, и три года молоко может лежать. Но это нормально или нет? Это ненормально. Александр Фирсин:

Конечно, хотелось бы, чтобы оно улетало, но время такое пришло.