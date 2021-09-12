Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Что показали Лукашенко?

Новости Беларуси. На Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами 12 сентября прошел один из ключевых моментов первого этапа белорусско-российского учения «Запад-2021». Ход маневров проинспектировал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно на таких учениях испытывают возможности новых образцов вооружения и военной техники. Президент и главнокомандующий не раз подчеркивал: маневры носят сугубо оборонительный характер, и это демонстрация прочных отношений Беларуси и России. Репортаж Евгения Пустового.

Это – один из самых закрытых лесных участков Беларуси. Но в эти дни Обуз-Лесновский полигон ожил. Здесь даже отдельный городок выстроили. В отличие от постоянных учений натовских сил у границ Беларуси, на «Запад» наши военные собираются лишь раз в четыре года. Зато к совместным маневрам подходят с размахом и душой. Наука войны постоянно совершенствуется, поэтому такой экзамен для совместной группировки Союзного государства необходим. На «Западе-2021» учли и опыт последних конфликтов на Востоке, в Сирии и Нагорном Карабахе. Ставка на мобильные силы и современные технологии.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Вся эта техника задействована во время совместных маневров. Узнаете белорусский «Полонез»? Но визитная карточка отечественного военпрома – это, конечно, системы радиоэлектронной борьбы. А этот танк – тоже совместная разработка белорусских и российских оружейников. Он не только не боится грязи, но способен прицельно точно вести огонь во время движения. И все благодаря белорусской оптике. Белорусские новинки удивили и иностранных журналистов. Но мощь нашего оружия через объективы камер – это одно, а в действии – совсем другое. На учения прибыл главнокомандующий.

Второе полугодие 2021 года было сосредоточено на подготовке войск и органов управления [неразборчиво – прим. ред.] уровня. Оно заключалось в проведении ряда как совместных, так и отдельных учений. Президенту доложили ситуацию. Что называется, не для съемок. Эти маневры – сугубо оборонительные. По легенде, международное обострение переходит в горячую фазу. Республику «Полесье» не удалось расшатать изнутри, и иностранный агрессор идет на явную войну. Держать оборону «Полесью» помогает «Северная Федерация». Пока силы союзников подтягиваются, к бою уже готова территориальная оборона.

Олег Коновалов, военный комиссар Брестской области:

В этот раз сформирован отдельных стрелковый батальон Барановичского района. В принципе, учения проходят на территории Барановичского района на полигоне 230-м, который располагается на барановичском полигоне. Поэтому люди, которые сегодня принимают участие в учениях – это те люди, которые проживают на этой земле, работают здесь, трудятся, растят детей. Поэтому они и охраняют свою землю, на которой они живут. Средний возраст – старше 40 лет, есть люди, которым уже почти 60. Совсем небольшая подготовка в течение нескольких дней, они снова в строю и навыки достаточно высокие. Вы увидите их мастерство и профессионализм, они с огромным желанием просто принимают участие в этом учении. То есть территориалы буквально защищают свой дом. Так комплексно местную армию еще не задействовали на совместных учениях.

Олег Коновалов:

Командиру батальона задачу боевую – оборона населенного пункта Зорное. Поэтому сегодня населенный пункт оборудован в инженерном отношении, заняты огневые точки, весь город подготовлен к обороне. Протяженностью полигона – десятки километров. С кургана «Белорусский» открывается лучшая панорама. Здесь главу государства в компании российских дипломатов встретил генералитет объединенной группировки.

Товарищ главнокомандующий, разрешите приступить к розыгрышу практических действий. Красная ракета. Военный розыгрыш начался. В действии воздушная разведка – беспилотники, в работе – артиллерия объединенной группировки. Задача – подавить артиллерийские и минометные подразделения противника. Против Союзного государства при внешней поддержке воют незаконные вооруженные формирования, сепаратисты и международные террористы. Террористы врываются в городок. Там горячий огненный прием организовала территориальная оборона. За последний год сочетание «защита родного дома» звучит с более глубоким смыслом. На помощь белорусским так называемым партизанам приходит союзный десант. Задействован мобильный эшелон. В воздухе – объединенный спецназ белорусов, россиян и, впервые, казахов. Учения одномоментно проходят на разных полигонах. Пока российский десант освобождает белорусский городок Зорное, брестские водолазы-разведчики выкуривают террористов на границе. Белорусский городок освобожден, остается под защитой сил территориальной обороны. А на основном театре действий наши силы отступают. Но это лишь военная хитрость. Цель – заманить противника в огневой мешок.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Самое таинство в нашей военной кухне, военного искусства сегодня происходит. Работают штабы, развернуты командные пункты региональных войск, оперативных командований, танковой армии. Вот там идет весь сейчас мыслительный процесс сбора, обработки информации, добывания разведывательных данных, определение объектов для поражения, постановка задач. Вот этот весь цикл, который для нас очень важен сегодня – иметь подготовленные органы управления. На авансцене – авиация. За штурвалом российского Су-30СМ – ас из Барановичей. Это самый неуязвимый истребитель. На 61-й авиабазе на боевое дежурство заступило 11 экипажей белорусов и русских. В таком боевом содружестве экзамен уже сдан в Ашулуке на отлично. Уже после, отвечая на вопросы журналистов, Президент отметил: арсенал российских самолетов и ракетных установок и дальше в белорусской армии будет только увеличиваться. «С-400 нам будет к месту». Лукашенко рассказал, как будет вооружаться белорусская армия. Подробности здесь.