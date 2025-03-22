Новости по тегу #Олег Коновалов

Более 1,3 миллионов деревьев – и это только в Брестской области. Таковы ближайшие планы по восстановлению леса в юго-западной регионе. Сосна, дуб, береза и ольха – новые деревца пустят корни на площади около 400 гектаров.
В Брестской области в эту электоральную кампанию работал 861 участок для голосования. Повсеместно – атмосфера ответственности и единства.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33