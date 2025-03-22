Прямой эфир

Новости по тегу #Олег Коновалов

К масштабной акции «Дай лесу новае жыццё» присоединились тысячи желающих по всей Беларуси
22 марта 2025 17:26

К масштабной акции «Дай лесу новае жыццё» присоединились тысячи желающих по всей Беларуси

Народ понял, что самое дорогое – это мир. Как прошла электоральная кампания в Бресте?
27 января 2025 05:24

Народ понял, что самое дорогое – это мир. Как прошла электоральная кампания в Бресте?

В Брестской области начались сборы военнообязанных
26 марта 2024 11:16

В Брестской области начались сборы военнообязанных

В Брестской крепости ведут раскопки – ищут останки погибших во время войны. Что уже удалось найти?
23 марта 2023 19:14

В Брестской крепости ведут раскопки – ищут останки погибших во время войны. Что уже удалось найти?

«Не было армии – не было бы белорусов». Военные, представители власти и горожане возложили цветы у стен Брестской крепости
23 февраля 2023 11:23

«Не было армии – не было бы белорусов». Военные, представители власти и горожане возложили цветы у стен Брестской крепости

Украинскую ракету под Брестом сбила система ПВО Беларуси
29 декабря 2022 13:34

Украинскую ракету под Брестом сбила система ПВО Беларуси

Ещё ни разу не подводили. В Беларуси идёт проверка органов управления территориальной обороны
17 мая 2022 07:44

Ещё ни разу не подводили. В Беларуси идёт проверка органов управления территориальной обороны

В Беларуси задержали владельца экстремистского канала. Ранее он скрывался в Украине
10 января 2022 17:31

В Беларуси задержали владельца экстремистского канала. Ранее он скрывался в Украине

Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Что показали Лукашенко?
12 сентября 2021 21:02

Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Что показали Лукашенко?

«Чтобы ещё раз вспомнить». В Брестской области к учениям привлекли более 120 военнообязанных
17 июня 2021 11:16

«Чтобы ещё раз вспомнить». В Брестской области к учениям привлекли более 120 военнообязанных

Реагировать в любой обстановке. В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооружённых Сил
26 августа 2020 11:26

Реагировать в любой обстановке. В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооружённых Сил

Вегетарианство: стоит ли навсегда отказываться от мяса, и чем его можно заменить?
01 октября 2014 09:56

Вегетарианство: стоит ли навсегда отказываться от мяса, и чем его можно заменить?