Лукашенко в интервью журналу Тime рассказал, как относится Россия к активизации диалога между Беларусью и США

Разговор ради мира, попытка развеять западные стереотипы о Беларуси. Экспертное сообщество продолжает обсуждать интервью Александра Лукашенко журналу Time, называя его фундаментальным. В первую очередь для западной аудитории, которая мало понимает особенности нашего региона ввиду того, что риторика СМИ США практически не отличается от риторики европейских массмедиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получилось ли развеять мифы о Беларуси соагрессоре, последней диктатуре – другой вопрос. Александр Лукашенко был так же откровенен в беседе с Саймоном Шустером, как с любым другим журналистом. Однако на страницах Time вышел обрубок по следам более, чем двухчасового разговора Президента с интервьюером, причем в уже знакомом враждебном тоне – что по отношению к фигуре белорусского лидера, что по отношению к Трампу.

Еще в начале текста упоминается указатель на литовской границе – про Беларусь, оккупированную Кремлем, далее Саймон Шустер часто возвращается к этому нарративу. Цитаты Президента в его тексте встречаются крайне редко, и стремление белорусского лидера к миру в регионе – простое и понятное каждому адекватному человеку – в журнале искажается и покрывается некими политическими интригами, которых по сути нет. Миротворческая позиция Беларуси сводится к схеме «Лукашенко посылает сигналы Трампу в интересах Кремля». Согласно версии Time, даже переговоры с госдепом США – все для того, чтобы наладить контакт Трампа с лидером России, хотя спектр обсуждаемых вопросов при этой встрече был, как известно, нацелен в первую очередь на нормализацию белорусско-американских отношений. Так или иначе, Саймон Шустер всеми правдами и неправдами, используя удобные фильтры, пытается выставить Беларусь, как он усвоил на Литовской границе, страной, оккупированной Кремлем. Это заметно и по содержанию вопросов, в том числе – о реакции России на многовекторную политику Беларуси.

Саймон Шустер, писатель, публицист, корреспондент журнала Time (США):

Не вызывает у России какой-то озабоченности активизация этого? Или это наоборот на пользу России, что у вас этот диалог развивается? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В России есть разные люди, как и в Америке. В Америке это более выражено, в России – менее. Есть люди, которые очень озабочены. И удивительно, что эти люди входят в кабинеты Министерства иностранных дел, администрации Президента и так далее. Саймон Шустер:

Обеспокоены? Ревнуют или как?