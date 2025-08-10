Бузин: если средства на вооружение превышают 3% от ВВП, это подготовка к войне
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Существуют альянсы. НАТО, у нас сейчас есть ОДКБ, БРИКС, ШОС. Как вы оцените влияние этих альянсов на геополитику?
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Каждое из этих объединений решает свои задачи. А все вместе они формируют ту военно-политическую обстановку, в которой мы живем. Сегодня НАТО – для некоторых это идеал, то, к чему надо стремиться. Скажите мне, насколько это идеал? Если мы 5 % от собственного ВВП отдадим на вооружение?..
Кто-нибудь когда-нибудь это считал? Мне когда-то это пришлось считать. Если цифра переваливает 3 %, это уже подготовка к войне. Это математика и военная составляющая. В противном случае, если запущен процесс, то его можно остановить двумя способами. Либо войной в своем регионе, либо кому-то продать это оружие. Кому тогда?
Я вам так открою карты. В Республике Беларусь эта цифра никаким образом 1,5 % не превышала.
Николай Бузин:
Теперь другие организации. ОДКБ – у них свои функции, и она решает их в своем регионе, но тут главное – это не военная составляющая, она дополнительная, там главное – политический союз.
По большому счету, на мой взгляд, кроме НАТО, на европейском пространстве сегодня разговаривать не с кем. Но в то же время НАТО – это организация, которая готова развалиться.
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