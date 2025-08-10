Бузин: если средства на вооружение превышают 3% от ВВП, это подготовка к войне

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Существуют альянсы. НАТО, у нас сейчас есть ОДКБ, БРИКС, ШОС. Как вы оцените влияние этих альянсов на геополитику?