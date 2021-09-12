«С-400 нам будет к месту». Лукашенко рассказал, как будет вооружаться белорусская армия

Новости Беларуси. В учении «Запад-2021» принимают участие белорусские и российские военные, представители Казахстана. На полигонах работает и внушительный десант прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко пообщался с журналистами, ответил на их вопросы и поделился своими впечатлениями от увиденного на полигоне. Также главнокомандующий рассказал о перспективах по вопросу вооружения белорусской армии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Нас начинают с юга подогревать, а что еще будет? Мы должны готовиться, 1 200 километров граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. Он дал поручение министру обороны, Сергею Шойгу, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам.

Что касается вооружений, я не буду называть сумму, хотя это тоже не большой секрет, это больше миллиарда. Согласовали целый перечень вооружений, которые до 2025 года будут здесь. Это действительно около десятка самолетов, которые вы только что видели. Уже часть к нам поступила. Это вертолеты, несколько десятков. «Тор-М2» там и так далее. Это говорит о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками. Это было бы еще ничего, но вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года. Мы не нацеливаем свои ракеты на сопредельные государства, наши самолеты не определяют цели для нанесения удара на их территории и прочее. Мы готовимся защищать свою землю. Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны, дай бог справиться со своими.