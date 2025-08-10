Россия не примет ультиматум Трампа! Прогноз от Николая Бузина, который сбылся

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы пишем программу, и мы с вами знаем, что есть ультиматум Трампа России – 10-12 дней. Наша программа выйдет в эфир, когда этот срок закончится.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Россия никоим образом не примет этот ультиматум, это однозначно. И она уже об этом сказала на различных сферах завуалированно, но сказав, что Россия – это не та страна, с которой разговаривают языком ультиматума. Второй момент. Трампу придется менять собственный подход, чтобы дальше разговаривать с Россией и вообще найти свое место в сегодняшней геополитической реальности. К сожалению, я, может быть, скажу кощунство, но Трамп при всем своем мощном политическом апгрейде не до конца понимает те процессы, которые проходят в военной сфере. Никакую войну завершить [по щелчку пальцев – прим. ред.] нельзя. Политик, может, и может сказать такую фразу, но военный вам четко объяснит: война не заканчивается по щелчку пальцев.