Переходят в «цифру»: МАРТ рассказал о новых изменениях в госзакупках

Госзакупки переходят «в цифру». Оформить сделку отныне можно только в электронном формате. Речь о случаях, когда товар или услугу приобретают у единственного поставщика. Такое новшество предусматривает постановление Совета Министров, которое вступило в силу сегодня, 10 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения повысят гласность и прозрачность процедур. Все госзакупки будут отслеживаться в режиме онлайн – это значительно уменьшит возможности для мошенничества. Кроме того, на цифровых платформах компаниям будет легче узнавать о госзакупках и предлагать свои услуги, что увеличит конкурентоспособность.

Наталья Василевская, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Постановлением предусмотрено, что процедура закупки может быть проведена и договор заключен с единственным участником. И можно предложить заключить договор с иным поставщиком, если поставщик, которому направили приглашение, отказался от заключения договора. Процесс дальнейшей трансформации будет направлен на то, чтобы все закупки из одного источника тоже перешли в электронный вид.

Проводить госзакупки онлайн пока обязаны только в двух случаях: если конкурентная процедура не состоялась либо ведутся малые закупки – то есть ориентировочная стоимость годовой потребности не превышает сумму в 500 базовых величин. Это ориентировочно около 20 тысяч рублей.