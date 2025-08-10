Что такое нацбезопасность простыми словами – о политике, хобби и не только поговорили с Николаем Бузиным

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы занимались как преподавательской, так и научной работой. Сейчас вы занимаетесь законотворчеством. Какая сфера для вас ближе? Где вы как рыба в воде?

Ближе всего для меня – наша национальная безопасность. В первую очередь я военный! Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Все сферы, которые вы назвали, – это мое. Я спокойно себя чувствую и в первой, и во второй, и в третьей. Но, наверное, больше всего, ближе всего для меня – это наша уважаемая национальная безопасность. Вооруженные Силы, которым я отдал в общей сложности 35 лет. В первую очередь я все-таки военный и уже во вторую очередь и педагог, и ученый, и законотворец. Александр Осенко:

Почему вы выбрали профессию военного? Белорусы защищены от кибератак? Мнение эксперта по нацбезопасности Николай Бузин:

Здесь вообще очень все просто. Я родился в 1971 году, а папа с мамой моей – оба дети довоенные. Вопрос, который сегодня стоит у наших ребят, кем быть, для меня не стоял. Потому что в наших краях, а я родом из Лиды, фраза «чтобы не было войны» – это было самое главное, что я слышал с детства. Поскольку все мои деды прошли войну, все вернулись домой, а это редчайший случай, все живы. В моей семье был культ Родины, культ того, что мы обязаны быть мужчинами, а реализовать эту составляющую лучше, чем в Вооруженных Силах, нигде нельзя. «Вот наглец был!» Как будучи молодым стал начальником кафедры

Николай Бузин:

Вся служба моя прошла в механизированных частях с уклоном на аналитическую работу в разведке. Поэтому я знал, что это такое, мне это было интересно. Я защитил диссертацию досрочно. Это был один из первых, малоповторяемых вариантов в истории адъюнктуры. В 2001-м я поступил, а 10 декабря 2003-го я уже зачитал диссертацию. Чуть больше двух лет. И после этого буквально через определенное время я стал старшим преподавателем кафедры оперативного искусства. Я сейчас вспоминаю, думаю: вот наглец был какой, 33 года. А через три года я был уже начальником этой кафедры. Суворовской закалило характер – это была лучшая школа в Советском Союзе

Александр Осенко:

Где закалялся ваш характер? Николай Бузин:

Дома, с родителями – это первое. Потом в Минском суворовском училище. Но когда я учился в школе, занимался много вольной борьбой, фехтованием. Это все было вместе. По фехтованию даже первый взрослый разряд успел выполнить. Следующий этап – это, конечно, Суворовское училище, когда ты становишься на новую дорогу, когда ты сам себе предоставлен. Александр Осенко:

Что значит сам себе? Железная дисциплина, казарма. Читайте по теме: Россия не примет ультиматум Трампа! Прогноз от Николая Бузина, который сбылся Бузин: если средства на вооружение превышают 3% от ВВП, это подготовка к войне Осенко: из людей на Западе делают манкуртов – тех, кто не помнит своего прошлого Николай Бузин:

Но около тебя нет мамы, папы. Плюс я был замком второго взвода, у меня 28 человек были в подчинении. Это прекрасная школа, на тот момент лучшая в Советском Союзе. Александр Осенко:

То есть закалка характера произошла именно в Суворовском училище? Николай Бузин:

Да. Правильный ответ будет именно такой. А дальше это было использование того потенциала, который был заложен в это время. Как познакомились с женой и что такое праздник 15-го автобуса?

Александр Осенко:

Как вы с супругой познакомились? Николай Бузин:

Тут вообще смешно. Вы вообще на передовой! Бузин оценил работу белорусских СМИ Александр Осенко:

А во сколько лет вы женились? Николай Бузин:

В 29. К этому времени я уже созрел во всех отношениях к тому, чтобы быть хорошим отцом. Мы познакомились в Минске. Жена у меня минчанка. Не поверите, это было в автобусе. Мы сейчас смеемся, у нас четверть века позади совместной жизни, а лет 10 первые у жены был праздник 15-го автобуса, потому что мы познакомились в 15-м автобусе, хотя оба ездили за рулем, у обоих были машины, но мы познакомились в автобусе. Каким очень необычным занятием увлекается Николай Бузин?

Николай Бузин:

Есть очень названное старое хобби, потому что я им начал заниматься, когда был значительно моложе. Это было еще далеко до 20 лет. Это рисование. Оно меня воодушевляло и позволяло собраться с мыслями. Два варианта, когда я всегда рисовал обязательно, – когда мне очень плохо и когда мне очень хорошо. Александр Осенко:

Когда рисуете, вы об этом думаете? Николай Бузин:

Я выключаюсь. Где-то подсознательно есть мысли, но я не вижу это. То есть это в подсознании.

Александр Осенко:

Мольберт есть? Николай Бузин:

Есть, конечно. И не один. Александр Осенко:

И что мы пишем? Николай Бузин:

Я не скажу, что я великий художник. Иногда я могу работать как график, когда есть настроение. Если очень сильно затянет, тогда беру краски, масляные в том числе. Но у меня не всегда очень хорошо получается, поэтому я не люблю показывать свои работы.

– А вы работы подписываете?

– Да!

– А говорите, не великий художник! Что такое национальная безопасность простыми словами? Александр Осенко:

Простыми словами, что такое национальная безопасность?

Николай Бузин:

Уверенность в завтрашнем дне. Уверенность в том, что твои запросы, твои чаяния будут реализованы, и на тебя не упадет ни бомба, ни какая-то ракета, и здесь будет мир. Рецепт жизни от настоящего белоруса