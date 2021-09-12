Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь

Новости Беларуси. Праздник, который объединяет. На следующей неделе – 17 сентября – Беларусь впервые отметит День народного единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно эта дата отсылает нас в судьбоносные события 1939-го. И именно те уроки истории помогают по-другому оценивать события современные. Что же до торжеств ко Дню единства, в этот день в Минске финиширует масштабный многодневный марафон патриотов Беларуси по всем уголкам нашей страны. А наш телеканал этот день отметит большим концертом. Локация – небольшой городок Свислочь. Именно оттуда репортаж Галины Буро.

– Знаете ли вы, в честь чего названа улица 17 Сентября в вашем городе?

– Да, я же еще в советское время училась. Воссоединение Западной и Восточной Беларуси.

– В честь каких событий названа эта улица?

– Вы знаете, точно вам не могу ответить на данный вопрос.

– Воссоединение Восточной и Западной Беларуси.

– Ну, это 1937…

– 1939.

– 1939 год.

– Ну, видите, немножко знаете. Кто-то сходу отвечает, кому-то надо подумать. Действительно, дата 17 сентября 1939 года до недавнего времени была незаслуженно отодвинута на второй план. Мужчина, который помнит приход Красной армии в Западную Беларусь: сидел в окне всю ночь и смотрел за движением техники. Подробнее здесь.

Личным воспоминаниям вторят и официальные исторические факты. Вот та самая улица в Свислочи, по которой двигались броневики, конница и пехота 48-го полка Чонгарской Кубано-Терской казачьей дивизии. Улица сразу же была переименована в 17 Сентября.

Но вернемся от этих событий почти на 20 лет назад. Рижский мирный договор. Западная Беларусь отходит к Польше. Начинается политика полонизации.

Людмила Жук, научный сотрудник Свислочского историко-краеведческого музея:

Польские власти рассматривали Западную Беларусь прежде всего как свою колонию для дешевой рабочей силы и для дешевого сырья. Запрещался разговор на белорусском языке, все школы были закрыты на белорусском языке, вводилось ополячивание населения.

Людмила Жук:

Не обошлось и без воспоминаний нашего также активного участника Коммунистической партии Западной Беларуси. Это Михаил Шелест, который в тех условиях, когда все происходила на счет: если они заходили в столовую – это считалось «Раз. Два. Три. Четыре». На счет «четыре» все должны были бросить свои тарелки и уходить, убегать. В этих условиях, где нельзя было даже разговаривать, даже повернуться друг к другу лицом, ему удалось на части портянки нарисовать портрет Карла Маркса.

И вот 17 сентября 1939 года в ходе освободительного похода Красной армии западная часть Беларуси была освобождена от польской власти и воссоединилась с восточной БССР. Это был настоящий праздник. Сегодня – взгляд сквозь призму времени. Все мы разные, но только в единстве сила и целостность страны. Город Свислочь – тому подтверждение. На уникальной аллее памятников по улице 17 Сентября спокойно уживаются, казалось бы, несовместимые эпохи и персоны.

Людмила Жук:

Начало этой аллее положила братская могила, которая была создана при освобождении нашего местечка Свислочь 17 июля 1944 года. Следующим – памятник Ленину. Было решено установить и памятник Сталину. Очередной памятник, который, можно сказать, и не вписывается в этот период времени, но отображает свою историю – это памятник Ромуальду Траугутту, который являлся одним из участников восстания 1863-64 годов. Очередной памятник, который замыкает аллею, был установлен в 2009 году. Это памятник нашим воинам-афганцам.

И единственный в Беларуси бюст Кастуся Калиновского, внесен в список историко-культурного наследия, охраняется законом. Такой он – город единства.

Галина Буро, корреспондент:

Так исторически сложилось, что именно графский шпиль, установленный в центре Свислочи еще графом Тышкевичем, стал свидетелем всех важных событий за последние три столетия. Здесь проходила Красная армия, здесь ежегодно проходит празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. И именно здесь 17 сентября будет установлена сцена, чтобы отпраздновать новый для нашей страны праздник – День народного единства.