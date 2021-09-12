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Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь

12 сентября 2021 19:43
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Новости Беларуси. Праздник, который объединяет. На следующей неделе – 17 сентября – Беларусь впервые отметит День народного единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Именно эта дата отсылает нас в судьбоносные события 1939-го. И именно те уроки истории помогают по-другому оценивать события современные. Что же до торжеств ко Дню единства, в этот день в Минске финиширует масштабный многодневный марафон патриотов Беларуси по всем уголкам нашей страны. А наш телеканал этот день отметит большим концертом.

Локация – небольшой городок Свислочь. Именно оттуда репортаж Галины Буро.

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-1

– Знаете ли вы, в честь чего названа улица 17 Сентября в вашем городе? 
– Да, я же еще в советское время училась. Воссоединение Западной и Восточной Беларуси.

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-3

– В честь каких событий названа эта улица? 
– Вы знаете, точно вам не могу ответить на данный вопрос. 
– Воссоединение Восточной и Западной Беларуси. 
– Ну, это 1937… 
– 1939. 
– 1939 год. 
– Ну, видите, немножко знаете.

Кто-то сходу отвечает, кому-то надо подумать. Действительно, дата 17 сентября 1939 года до недавнего времени была незаслуженно отодвинута на второй план.

Мужчина, который помнит приход Красной армии в Западную Беларусь: сидел в окне всю ночь и смотрел за движением техники. Подробнее здесь.

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-5

Личным воспоминаниям вторят и официальные исторические факты. Вот та самая улица в Свислочи, по которой двигались броневики, конница и пехота 48-го полка Чонгарской Кубано-Терской казачьей дивизии. Улица сразу же была переименована в 17 Сентября. 

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-7

Но вернемся от этих событий почти на 20 лет назад. Рижский мирный договор. Западная Беларусь отходит к Польше. Начинается политика полонизации. 

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-9

Людмила Жук, научный сотрудник Свислочского историко-краеведческого музея: 
Польские власти рассматривали Западную Беларусь прежде всего как свою колонию для дешевой рабочей силы и для дешевого сырья. Запрещался разговор на белорусском языке, все школы были закрыты на белорусском языке, вводилось ополячивание населения. 

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-11

В местном музее – десятки свидетельств массового сопротивления белорусов. Фото активистов из Свислочского района. От повстанческих отрядов в Беловежской пуще до создания Коммунистической партии Западной Беларуси и Белорусской крестьянско-рабочей громады. Кстати, вот и оригинал инструкции для белорусских жителей Свислочского района. А Товарищество белорусской школы проводило занятия по национальному самосознанию в близлежащих деревнях. За антипольскую деятельность, например, Иосиф Живлюк провел 8 лет в тюрьмах, в том числе в концлагере в Березе-Картузской. Но все равно настоящий патриотизм было не сломить – его воспоминания в книге узников «Они не стали на колени».

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Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-13

Людмила Жук: 
Не обошлось и без воспоминаний нашего также активного участника Коммунистической партии Западной Беларуси. Это Михаил Шелест, который в тех условиях, когда все происходила на счет: если они заходили в столовую – это считалось «Раз. Два. Три. Четыре». На счет «четыре» все должны были бросить свои тарелки и уходить, убегать. В этих условиях, где нельзя было даже разговаривать, даже повернуться друг к другу лицом, ему удалось на части портянки нарисовать портрет Карла Маркса. 

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-15

И вот 17 сентября 1939 года в ходе освободительного похода Красной армии западная часть Беларуси была освобождена от польской власти и воссоединилась с восточной БССР. Это был настоящий праздник. Сегодня – взгляд сквозь призму времени. Все мы разные, но только в единстве сила и целостность страны. Город Свислочь – тому подтверждение. На уникальной аллее памятников по улице 17 Сентября спокойно уживаются, казалось бы, несовместимые эпохи и персоны.

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-17

Людмила Жук: 
Начало этой аллее положила братская могила, которая была создана при освобождении нашего местечка Свислочь 17 июля 1944 года. Следующим – памятник Ленину. Было решено установить и памятник Сталину. Очередной памятник, который, можно сказать, и не вписывается в этот период времени, но отображает свою историю – это памятник Ромуальду Траугутту, который являлся одним из участников восстания 1863-64 годов. Очередной памятник, который замыкает аллею, был установлен в 2009 году. Это памятник нашим воинам-афганцам. 

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-19

И единственный в Беларуси бюст Кастуся Калиновского, внесен в список историко-культурного наследия, охраняется законом. Такой он – город единства. 

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-21

Галина Буро, корреспондент: 
Так исторически сложилось, что именно графский шпиль, установленный в центре Свислочи еще графом Тышкевичем, стал свидетелем всех важных событий за последние три столетия. Здесь проходила Красная армия, здесь ежегодно проходит празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне. И именно здесь 17 сентября будет установлена сцена, чтобы отпраздновать новый для нашей страны праздник – День народного единства.

Где находится та самая улица, по которой Красная армия вошла в Западную Беларусь? Побывали в городке Свислочь-23

В День народного единства СТВ проведет запоминающийся концерт в Свислочи. Чем будем удивлять, читайте здесь.

Для жителей и гостей Свислочи 17 сентября развернут фудкорты и широкую торговлю. А для тех, кто не сможет присоединиться к празднику лично, будет работать передвижная телевизионная станция нашего телеканала. И уже в 20:45 17 сентября на СТВ выйдет телеверсия концерта. Чтобы этот День народного единства белорусы действительно провели вместе.

# Год народного единства # общество # Людмила Жук # Галина Буро # Иосиф Живлюк # Михаил Шелест # Карл Маркс # Иосиф Сталин # Владимир Ленин # Ромуальд Траугутт # Кастусь Калиновский # Фотофакт

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