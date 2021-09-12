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День народного единства. То, что касается каждого белоруса, обсудят в ток-шоу «По существу»

12 сентября 2021 20:40
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Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков он идеальный рецепт единогласия? 13 сентября сакральные смыслы будут разбирать на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу». За шесть дней до новорожденного государственного праздника – Дня народного единства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вместе с ведущими Аленой Сыровой и Кириллом Казаковым политологи, историки, идеологи, учителя, врачи, общественные деятели в прямом эфире обсудят то, что касается каждого из нас.

Ток-шоу «По существу» уже завтра в 18.30 на СТВ. Не пропустите.

# Год народного единства # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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