Александр Лукашенко на учениях «Запад-2021»: вы настоящие мужики, ни один человек никуда не сбежал

Новости Беларуси. Белорусы, россияне, казахстанцы и граждане остальных государств ОДКБ готовы сделать все для сохранения региональной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси на Обуз-Лесновском полигоне, где 12 сентября был один из ключевых моментов первого этапа белорусско-российского учения «Запад-2021». Оно проходит на территории двух государств.

Много огня и море техники. По замыслу, белорусские, российские и казахстанские военные во взаимодействие с территориальными войсками Барановичского района освобождают захваченный город. Поддержку им оказывали артиллеристы, танкисты и авиаторы.

Отбив город у условного противника, союзные войска перешли в контратаку, показывая слаженность действий в бою, несмотря на то, что сражаются на разных типах вооружения и в обычной жизни бок о бок службу не несут. Одна из отличительных особенностей этого учения – наблюдение за ходом боя вели с помощью беспилотников. Всю информацию передавали на командный пункт. За учебно-боевыми действиями наблюдал главнокомандующий Беларуси и заместитель министра обороны России.

Учение «Запад-2021» носит регулярный и исключительно оборонительный характер. Для военных Союзного государства владение всеми навыками обороны – важнейший фактор обеспечения безопасности Союзного государства. Обращаясь к военным, Президент Беларуси отдельно отметил уровень подготовки сил территориальной обороны. С окончанием первого этапа учений заканчиваются сборы для военных запаса, которые играют свою роль в комплексной защите государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваши действия в ходе учений наглядно подтвердили высокую готовность армий наших государств и белорусского народа к совместным действиям по обеспечению их суверенитета и независимости. Мы в очередной раз убедились в дееспособности созданной системы территориальной обороны. Еще вчера вы мирно трудились на заводах, фабриках, убирали урожай, пахали землю, а сегодня с оружием в руках отразили атаку противника. Совместно с личным составом региональной группировки войск, нашими союзниками по организации Договора о коллективной безопасности вы с честью выполнили учебно-боевые задачи.

Вы действительно настоящие мужики: ни один человек, которого надо было призвать, никуда не сбежал, явился вовремя на призывной пункт и с честью обучался здесь, на полигонах. Об одном прошу вас: у нас часто это бывает, мы же славяне. «А, ничего страшного, все будет нормально, никакой войны не будет, ну и слава богу». Войны не будет только тогда, если мы будем вот так учиться и, главное, показывать вероятному противнику, что мы умеем.