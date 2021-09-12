Сергей Паско: мы дадим оценку всей организации массовых беспорядков. Большое интервью с начальником управления СК по Минску

Новости Беларуси. В том числе благодаря сотрудникам СК Беларусь – одно из самых спокойных государств в регионе, а уровень преступности – минимальный. На неделе наш корреспондент Григорий Азаренок пообщался с начальником управления Следственного комитета по Минску, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Чем сейчас живут сотрудники, как отразились незаконные митинги на работе органов и чего ждать в будущем от одного из лучших силовых подразделений в СНГ? Григорий Азаренок, СТВ:

Обычно следователи задают вопросы, но сегодня у нас есть уникальная возможность побеседовать с начальником управления Следственного комитета города Минска Сергеем Мирославовичем Паско. 10 лет Следственному комитету, в том числе и управлению по Минску. Правильно?

Сергей Паско, начальник управления Следственного комитета по Минску:

Именно так. «Все, стиснув зубы, выполняли свои должностные обязанности. Я за них горд» Григорий Азаренок:

Мы помним, прошлым летом было огромное количество фейков про то, что «ну ладно милиция, ну ладно Комитет госбезопасности, но уж следователи, они точно все уйдут, они точно не будут служить режиму», как они это называют. Вот что было на самом деле? Сергей Паско:

Григорий Юрьевич, хочу вам сказать, что несмотря на то, что у нас довольно-таки молодой коллектив и где-то порядка 20 % – это следователи, которые служат до двух лет, малая толика нашего из нашего коллектива оказалась по ту сторону баррикад. В 1-2 % отражаются эти цифры. Я, если честно сказать, благодарен нашему коллективу за мужество, за стойкость. У нас 51 % женщин служит, и ни одна из них никогда не сказала: «Сергей Мирославович, трудно, тяжело, идет давление, еще что-то». Все, стиснув зубы, выполняли свои должностные обязанности. Я за них горд. Григорий Азаренок:

В городе Минске были большие массовые беспорядки. Здесь, конечно же, работы у Следственного комитета очень много. «Смотрите Telegram-канал Следственного комитета и официальную страничку, мы станем свидетелями принятия ключевых решений»

Сергей Паско:

В Минске по факту массовых мероприятий с августа 2020 года, даже с июля, если точным быть, возбуждено больше 1 600 уголовных дел, которые расследовались нашими следователями. Могу сказать, что из этого количества более 400 человек, по результатам расследования указанных уголовных дел, нами уже направлено в суды. Значительное количество сейчас еще находится под следствием. Допустим, под стражей только по одному уголовному делу, которое расследуется в Следственном управлении города Минска, у нас сейчас находится около 50 человек. Григорий Азаренок:

Вы выявили структуру? Как это все выглядело? Это было спонтанно, случайно, или же все-таки здесь есть возможность говорить о неком плане, о неком заговоре и так далее? Сергей Паско:

Мы накапливали материал. Мы накапливали информацию, накапливали видеоматериал, телефонные переговоры. Это нам дало возможность потихонечку увидеть картину, которая показывает нам, что все эти действия были хорошо спланированы. Они заранее готовились и подводились к тому, чтобы в определенный день и час это выстрелило. Я могу анонсировать, что в ближайшее время мы станем свидетелями, смотрите Telegram-канал Следственного комитета и официальную страничку, мы станем свидетелями принятия ключевых решений, где мы дадим оценку вот всей этой организации массовых беспорядков. «У них были еще и взаимодействия с анархическими движениями и Российской Федерации, и Украины» Григорий Азаренок:

Вот если говорить, вы сказали, что есть рядовые граждане, которые повелись, а есть, так называемые, кураторы, кукловоды, по-разному их называют. И некоторые из них проходят по вашим делам, я так понимаю: и Протасевич, и Пальчис?

Сергей Паско:

Да, это как раз таки вот это уголовное дело, которое расследуется у нас в следственном управлении. Но для примера скажу, объем этого уголовного дела составляет уже более 600 томов. Там находятся и материалы уголовных дел по обвинению Протасевича, который сейчас находится на территории Республики Беларусь, и Путило, который находится вне пределов. Такие, как Пальчис. Кроме того, могу сказать, что у нас есть довольно-таки большая группа, которая находится под следствием, все они находятся под стражей, довольно большая группа анархистов так называемых. Мы планируем в ближайшее время, в ближайшее время – это месяц, может быть, полтора мы окончим расследование по этому уголовному делу, оно будет направлено в суд. Вот если смотреть, как эта группа анархистов развивалась и строила свою деятельность, мы можем сказать о том, что организация их происходила задолго до предвыборной кампании. Они свою деятельность оттачивали еще в Брестской области, на аккумуляторном заводе в Брестской области. Григорий Азаренок:

По взаимодействию, наверное, с этими блогерами? Сергей Паско:

Я вам хочу сказать, что не только по взаимодействию с блогерами. У них были еще и взаимодействия с анархическими движениями и Российской Федерации, и Украины. Поэтому там по ряду уголовных дел, вот по этому уголовному делу, у нас под стражей содержатся и не граждане Республики Беларусь, которые тоже примыкают к этому движению. Григорий Азаренок:

После выборов и после трех дней боестолкновений Telegram-каналы приказали, можно сказать, своим адептам идти в Следственный комитет и писать жалобы на действия силовиков. Вы проверяли эти жалобы? Их же было несколько тысяч. «Им там просто необходимо было пропиариться: вот посмотрите, мы такие бедные, несчастные, мы здесь вот обратились»

Сергей Паско:

Да, конечно. Каждая жалоба была принята. Мы назначили соответствующую экспертизу, мы собрали точно так же объективный материал: что произошло, как произошло, почему этот человек там находился, почему у него были или не были телесные повреждения. Ведь тут необходимо понимать, что, вы абсолютно правильно сказали, там были боестолкновение. Это действительно так. И по одну и по вторую сторону были люди. И если одни люди проявляли агрессию: они закидывали камнями, они пытались вступить в драку, оказать сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, то у сотрудников органов внутренних дел имеются абсолютно законные основания, они обязаны это делать, пресекать такие противоправные действия со стороны радикализированных граждан. Поэтому и были обращения. Но вместе с тем, вы знаете, некоторые граждане, которые обратились в Следственный комитет, не дожидаясь ответов, не дожидаясь того, какие будут решения, им необходимо было такое обращение только лишь для фиксации самого факта, и они выехали за границу Республики Беларусь. Им там просто необходимо было пропиариться: вот посмотрите, мы такие бедные, несчастные, мы здесь вот обратились, и там проводится проверка. Поэтому мы досконально разобрались в этой ситуации. Григорий Азаренок:

Да, то есть проводилось расследование, следственные мероприятия, опросы? Все это делалось, правильно? Сергей Паско:

Конечно. Григорий Азаренок:

Но не подтвердилось ни одного факта, насколько я знаю? Сергей Паско:

У меня нет таких фактов, чтобы я мог привести, что да, действительно, где-то подтвердилось, что в отношении гражданина необоснованно были применены меры физической силы.

Григорий Азаренок:

Если тогда отходить уже от этих протестных событий, сам коллектив сплотился вот в этот период? Сергей Паско:

Не только коллектив сплотился, я имею в виду Следственного комитета, сплотились в общем правоохранители. Мы работали совсем в иных условиях, и время на то, чтобы где-то что-то позвонить, провести совещание, еще что-то – времени на это не было. Мы понимали, что необходимо действовать, необходимо действовать незамедлительно. Сплоченность была… я за историю своей деятельности не знаю, чтобы так скоординированно и сплоченно работали коллективы всего правоохранительного блока, за что я всем очень признателен. Григорий Азаренок:

При этом ведь на протестах свет клином не сошелся, и криминальная обстановка, преступность никуда не уходили, которые были всегда. Как было в этот период? Увеличилось, уменьшилось? Раскрываемость, может быть, благодаря тому, что сотрудники такие мобилизованные были, увеличилась? «По проценту раскрываемости мы никоим образом не упали» Сергей Паско:

Вы знаете, вы попали этим вопросом просто в точку. Потому что действительно за вот этими протестными движениями и реагированием на этим вызовы мы могли потерять контролирование ситуации по общекриминальной преступности. И могу констатировать, что этого не произошло. В первые дни августа, когда начались вот эти протестные движения, деструктивные элементы вышли на улицы, когда нас начали закидывать заявлениями, сообщениями в милицию о том, что вызов милиционеров для того, чтобы рассредоточить силы и средства. Одно за другим произошло два разбойных нападения. По большому счету, это редкость, большая редкость – разбойные нападения в помещениях магазина, на тотализаторах, в помещениях юридического лица было. И когда силовики, во-первых, раскрыли – буквально сутки-двое и раскрыли одно и второе правонарушение. И когда мы допрашивали одного из людей, одного из теперь уже обвиняемых, он сказал о том, что был уверен, что силы и средства рассредоточены и на эту мелочь, которую я там совершил, просто не будет у правоохранителей времени. И, вы знаете, нашлось время на всех правонарушителей. Хочу констатировать, что по раскрываемости, по проценту раскрываемости мы никоим образом не упали. У нас стопроцентная раскрываемость таких преступлений, как убийства. Да, в этом году у нас отмечается рост 10-процентной преступности, общей преступности. Но надо понимать, что из этих 10 процентов 6 процентов – это преступления, которые сопряжены с протестной деятельностью.

Григорий Азаренок:

Вы видели этот контингент, вы сказали, что многие связаны с преступным миром. Представим, что гипотетически силовики действовали бы по-другому: уступили бы улицы и так далее. Мы могли бы говорить, что поднялся бы криминалитет, что это все было связано, что начались бы и грабежи, и разбои на этой почве и так далее? «К коммерсантам приходили и начинали требовать деньги на финансирование протестной деятельности» Сергей Паско:

Я вам так хочу сказать. Тут не надо фантазировать, надо посмотреть, что творится у южных наших соседей. Ведь все там было одинаково. Все точно так, только там силовиков сначала предали, а потом они отошли. То, что мы имеем разгул преступности… Григорий Азаренок:

И любой, надев БЧБ-повязку, мог сказать: а где ты был 9 августа, ну-ка давай свои деньги. Сергей Паско:

У нас были не единичные факты, когда к коммерсантам – это был сентябрь-октябрь месяц – приходили и начинали требовать деньги на финансирование протестной деятельности. Поэтому вы все абсолютно правильно говорите, такие движения уже пошли, мы просто их пресекли. Вовремя их пресекли.