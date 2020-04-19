Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить

Новости Беларуси. Количество вызовов на дом увеличилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время пандемии это правильно. Ведь, если давление поднялось или спину прихватило на огороде, зачем идти в ФАП собирать инфекции? Да и сезонные ОРВИ никто не отменял.
Ну а сегодня как? Вот тогда мы вас укололи, что сегодня, Клавдиевна?
Для Елены Курановской почти за 30 лет работы в сельском ФАПе все пациенты уже как родные. Полечить и защитить – сейчас главная задача медика.
Какой план действий разработали в Гродненской области для борьбы с коронавирусом
Мария Новожилова, жительница агрогородка Свислочь:
Это золотой врач для меня. Других у меня не бывает, я и рада. Дай бог здоровья ей и вообще всем врачам, чтобы все было хорошо.
Должен был находиться на самоизоляции, но повёз грузы. История нарушителя