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Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить

19 апреля 2020 22:38
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Новости Беларуси. Количество вызовов на дом увеличилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время пандемии это правильно. Ведь, если давление поднялось или спину прихватило на огороде, зачем идти в ФАП собирать инфекции? Да и сезонные ОРВИ никто не отменял.

Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить-1

Ну а сегодня как? Вот тогда мы вас укололи, что сегодня, Клавдиевна?

Для Елены Курановской почти за 30 лет работы в сельском ФАПе все пациенты уже как родные. Полечить и защитить – сейчас главная задача медика.

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Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить-4

Мария Новожилова, жительница агрогородка Свислочь:
Это золотой врач для меня. Других у меня не бывает, я и рада. Дай бог здоровья ей и вообще всем врачам, чтобы все было хорошо.

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Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить-7

Елена Курановская, заведующая Свислочским ФАП:
С населением проводится беседа по профилактике, ношение масок в общественных местах. А старикам, конечно, мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить.

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# Коронавирус # общество # Ольга Звержевич # Мария Новожилова # Елена Курановская # Галина Буро # Фотофакт

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