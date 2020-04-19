Заведующая ФАП: старикам мы рекомендуем сидеть дома, лишний раз никуда не ходить

Новости Беларуси. Количество вызовов на дом увеличилось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во время пандемии это правильно. Ведь, если давление поднялось или спину прихватило на огороде, зачем идти в ФАП собирать инфекции? Да и сезонные ОРВИ никто не отменял.

Ну а сегодня как? Вот тогда мы вас укололи, что сегодня, Клавдиевна?

Для Елены Курановской почти за 30 лет работы в сельском ФАПе все пациенты уже как родные. Полечить и защитить – сейчас главная задача медика.

Какой план действий разработали в Гродненской области для борьбы с коронавирусом