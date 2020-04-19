Должен был находиться на самоизоляции, но повёз грузы. История нарушителя

Новости Беларуси. Рейды – дело хлопотное. Но как иначе, если не все люди способны понять собственную опасность для общества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Рейды – дело хлопотное. Но как иначе, если не все люди способны понять собственную опасность для общества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Установлено: COVID может протекать бессимптомно, но также ли будет у вашего пожилого соседа? Таких непонимающих немного, но все же находятся.
Главврач Витебской инфекционки о нарушении самоизоляции: таким поведением просто растаптываем инфекцию и увеличиваем риски
– А Иван Павлович есть, нет?
– Нет, в рейсе.
– Он же на режиме самоизоляции.
– Он же работает, он же не по своей нужде. Он грузы возит. Кому-то же возить грузы надо. Вы повезете грузы? Вы возите.
Какой план действий разработали в Гродненской области для борьбы с коронавирусом
Кому возить грузы, работая, кстати, на польскую фирму, а кому сидеть дома – в этом вопросе еще разберутся. Вот только специалисты напоминают: второй вариант все же дешевле.
Юрий Куделко, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Гродненского облисполкома:
Предусмотрена административная ответственность в виде штрафа или же в виде административного ареста до 15 суток, а штраф – в размере до 50 базовых величин.
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