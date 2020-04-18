Олег Руммо: Дорогие друзья! Позвольте мне сердечно поздравить вас с наступающим праздником и обратиться к вам с просьбой

Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Руммо, профессор, доктор медицинских наук:

Дорогие друзья! Позвольте мне сердечно поздравить вас с наступающим праздником и обратиться к вам с просьбой. В эти светлые пасхальные дни обязательно прислушайтесь к себе, поберегите свое здоровье. При появлении первых симптомов вирусной инфекции обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

Ведь чем раньше вы начнете лечение, тем более высока вероятность того, что заболевание будет протекать в легкой бессимптомной форме. Вы быстро поправитесь, и тем самым не только спасете свое здоровье, спасете жизнь своих близких, но и очень поможете нам, медицинским работникам, которым сейчас, поверьте мне, совсем непросто. С праздником вас! И берегите себя.