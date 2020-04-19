Прямой эфир

Главврач Гомельского госпиталя: сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков

19 апреля 2020 12:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Пасхальные дни открывают целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 апреля в православном календаре Радуница. Но, уходя от традиции прошлых лет, сейчас белорусам лучше оставаться дома.

Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать

В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем. При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой.

Главврач Гомельского госпиталя: сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков-1

Олег Иванцов, главный врач Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны:
Очень большой праздник Пасхи, светлый праздник Пасхи, затем Радуница. У меня большая просьба, будьте благоразумны и ограничьте посещение по максимуму. Этот праздник останется у нас у всех в душе. Сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков.

Главврач Гомельского госпиталя: сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков-4

Читайте также:

Олег Руммо: Дорогие друзья! Позвольте мне сердечно поздравить вас с наступающим праздником и обратиться к вам с просьбой

Главврач Столинской больницы: «Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома»

Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища

# Коронавирус # общество # Олег Иванцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам очень приятно быть первыми». Генеральный директор СТВ о трансляции из Жировичского монастыря
19 апреля 2020 12:58

«Нам очень приятно быть первыми». Генеральный директор СТВ о трансляции из Жировичского монастыря

«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря
19 апреля 2020 12:57

«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря

Пасха-2020. Трансляция богослужения из Жировичского Свято-Успенского ставропигиального монастыря
19 апреля 2020 12:34

Пасха-2020. Трансляция богослужения из Жировичского Свято-Успенского ставропигиального монастыря