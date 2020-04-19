Главврач Гомельского госпиталя: сейчас нужно беречь себя, и поберегите нас, медиков

Новости Беларуси. Пасхальные дни открывают целую череду праздников. Впереди у нас большие выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 апреля в православном календаре Радуница. Но, уходя от традиции прошлых лет, сейчас белорусам лучше оставаться дома.

Терапевт из Минска: в великий православный праздник мой сын и моя мама останутся дома. А мы будем работать

В нерабочие дни медики советуют не выходить на улицу без надобности и внимательно следить за своим здоровьем. При малейших симптомах вирусной инфекции стоит как можно быстрее обратиться к врачу. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой.