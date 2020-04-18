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Главврач Столинской больницы: «Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома»

18 апреля 2020 12:09
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Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

Главврач Столинской больницы: «Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома»-1

Виктор Мойсюк, главный врач Столинской центральной районной больницы:
Мы остаемся на работе. Мы днем и ночью будем бороться за жизнь и здоровье жителей нашего района и жителей Республики Беларусь. Накануне всех праздников я призываю всех белорусов: оставайтесь дома!

# Коронавирус # Здоровье # Виктор Мойсюк # Фотофакт

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