Александр Лукашенко: меня часто использовали в молодости – и на Радуницу чтобы люди не ходили, и на Пасху, и в церковь

Каждый год глава государства приезжает в небольшие церкви в разных уголках Беларуси. На этот раз Президент вместе со своим младшим сыном Николаем посетили Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

Новости Беларуси. По традиции Александр Лукашенко зажег свечу в праздник Пасхи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Я хочу из этого древнего храма обратиться к белорусам и поздравить их с этим светлым праздником – самым светлым праздником нашей жизни. Как бы ни было в нашей истории, никто не смог закрыть, прикрыть, запретить этот праздник. Я знаю, о чем говорю, потому что и меня часто использовали в молодости – и на Радуницу чтобы люди не ходили, и на Пасху, и в церковь, и так далее.

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Но никто – ни мы, ни в те времена – не смог этого запретить. Кто-то в тихую, кто-то открыто возвращался домой, встречался с родными и близкими и праздновал эти праздники. Самые светлые, мои любимые – Рождество Христово и Воскресение Христово.

Я всегда приходил и буду приходить в храм. Как бы ни складывались обстоятельства, это святое. Это принцип моей жизни.

С Воскресением Христовым всех вас. Христос Воскрес!