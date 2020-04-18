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Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища

18 апреля 2020 12:10
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Новости Беларуси. Сейчас каждый из нас может помочь докторам, которые сражаются с COVID-19 на передовой. Давайте просто эти выходные проведем дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики призывают провести большие выходные дома

Витебский врач: не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища-1

Юрий Барановский, врач бригады интенсивной терапии и реанимации Витебской городской станции скорой и неотложной помощи:
Поздравляю с наступающими большими выходными, большими праздниками! И прошу вас: берегите себя. Не надо посещать общественные места, не надо выезжать на шашлыки, не надо посещать кладбища. Оставайтесь дома, проведите время со своей семьей. Не болейте! Будьте здоровы!

# Коронавирус # Здоровье # Юрий Барановский # Фотофакт

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