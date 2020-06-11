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«В каждой палате есть несколько точек доступа кислорода». Как лечат пациентов с коронавирусом в Марьиногорской больнице

11 июня 2020 13:57
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Новости Беларуси. В Марьиной Горке работает инфекционный госпиталь. Отдельный корпус был отведен для пациентов с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«В каждой палате есть несколько точек доступа кислорода». Как лечат пациентов с коронавирусом в Марьиногорской больнице-1

 Есть собственная кислородная станция, в наличии также экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции.

«В каждой палате есть несколько точек доступа кислорода». Как лечат пациентов с коронавирусом в Марьиногорской больнице-4

«В каждой палате есть несколько точек доступа кислорода». Как лечат пациентов с коронавирусом в Марьиногорской больнице-6

Благодаря удобной схеме больницы удалось создать безопасные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Предусмотрены дополнительные входы и выходы. Для врачей организованы спальные места, душ, столовая.

«В каждой палате есть несколько точек доступа кислорода». Как лечат пациентов с коронавирусом в Марьиногорской больнице-9

Людмила Жаринова, главный врач Марьиногорской ЦРБ:
Наш корпус отремонтирован. У нас палаты с санузлами, поэтому пациентам здесь созданы комфортные условия. Кроме того, у нас здесь много кислородных точек, есть станция генерации кислорода. Поэтому нам не нужно возить баллоны, и в каждой палате есть несколько точек доступа кислорода. Есть разделение на чистые, шлюзовые и грязные зоны. Медицинские работники работают в необходимых средствах защиты. Сегодня в данном госпитале работают 68 сотрудников, которые меняются по сменам. Постоянно на смене 10 врачей, средний и младший персонал.

«В каждой палате есть несколько точек доступа кислорода». Как лечат пациентов с коронавирусом в Марьиногорской больнице-12

В течение двух месяцев в больнице проходили лечение более 400 человек. Большинство из них жители Пуховичского района. В области создан центр экстренной медицинской помощи, что позволяет объединить все медицинские учреждения для оказания помощи на высоком уровне.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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