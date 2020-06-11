«В каждой палате есть несколько точек доступа кислорода». Как лечат пациентов с коронавирусом в Марьиногорской больнице

Новости Беларуси. В Марьиной Горке работает инфекционный госпиталь. Отдельный корпус был отведен для пациентов с COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Есть собственная кислородная станция, в наличии также экспресс-тесты для диагностики коронавирусной инфекции.

Благодаря удобной схеме больницы удалось создать безопасные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Предусмотрены дополнительные входы и выходы. Для врачей организованы спальные места, душ, столовая.

Людмила Жаринова, главный врач Марьиногорской ЦРБ:

Наш корпус отремонтирован. У нас палаты с санузлами, поэтому пациентам здесь созданы комфортные условия. Кроме того, у нас здесь много кислородных точек, есть станция генерации кислорода. Поэтому нам не нужно возить баллоны, и в каждой палате есть несколько точек доступа кислорода. Есть разделение на чистые, шлюзовые и грязные зоны. Медицинские работники работают в необходимых средствах защиты. Сегодня в данном госпитале работают 68 сотрудников, которые меняются по сменам. Постоянно на смене 10 врачей, средний и младший персонал.