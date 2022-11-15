Евросоюз планирует развернуть силы быстрого реагирования в 2023 году

Силы быстрого реагирования Евросоюза планируют развернуть в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что их численность составит до 5 тысяч человек.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Напомним, создание подобных военных подразделений возможно в рамках договора «Стратегический компас», направленного на укрепление европейского блока. Согласно ему, страны-члены Евросоюза должны будут также проводить регулярные совместные учения на море и суше, а также повышать военную мобильность.