Пустовой: непонятки закончены. Прощай, ненастоящая зима!

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

О главном, Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Америка ведет себя привычно, а наше государство доказывает свою настоящую состоятельность, умело реагируя на пургу, погодную и геополитическую.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Поздравление всем нам! Мы вернулись к настоящему: к настоящей зиме на белорусских улицах, к ценности настоящих профессий, настоящих дел, а еще настоящих поступков. Мы вспомнили, что белорусы умеют друг другу помогать, а еще в мире геополитики настоящие отношения, без фальши.

Евгений Пустовой

Непонятки в погодном и политическом климате закончены. Прощай, мягкая и уютненькая европейская зима, я бы сказал, постмодернистская, ненастоящая. Многих она расслабила и разнежила. Мальчишки в брючках-дудочках и разгул инфекций. А крепкий морозец и валенки «не комильфо»?

Если честно, мы уже привыкли к слякоти в рождественский период, поэтому обычным зимним снегопадам раньше посвящали песни, романтические композиции, а сейчас присваивают имена собственные и красные уровни опасности.

Эх, как люблю я наших белорусов. Пока Европа в коллапсе, мы в восторге. Заряд бодрости и свежести, снежная милота в лентах и позывы к добрым делам у людей. Домовые чаты превратились в инструкции к действию. Лопаты в руки – и за дело. Вот эта толока, снежная толока, которая сделала нас теплее друг к другу.

Госслужащие от базового уровня до министерства, депутатский корпус – все засучили рукава. Кому бы ни позвонил, все единогласно. Портфели – в сторону, лопаты – в руки. Ну молодцы же! Вот именно так и должны мы поступать при любом коллективном вызове. От погодного до политического. Первый сказал об этом.

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