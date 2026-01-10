Справляемся с зимним вызовом всей страной – как снежный «Улли» объединил белорусов

Достойный пример нашей солидарности. Белорусы прошли испытание циклоном без особых потерь и чрезвычайных происшествий. В эти снежные дни коммунальные и дорожные службы продолжают работать на максимуме, без остановки, но силы не безграничны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40-сантиметровые сугробы – действительно проблема. Оперативно избавится от нее можно лишь с помощью тысяч рук. Расчисткой улиц и дворов занялись люди, которые не могут оставаться безучастными в такой ситуации. Многих воодушевил личный пример Президента. Александр Лукашенко вместе с младшим сыном в пятницу взялись за лопаты. Также поступили жители Минска и регионов. Сегодня, 10 января, практически повсеместно прошли субботники. Социальные сети переполнены роликами, в которых белорусы по деловому, со свойственным им оптимизмом и креативом подошли к делу. И это не ради лайков. О том, как люди объединились в больших городах и маленьких поселках, чтобы снег оставался украшением зимы, а не испытанием – сюжет Эллы Маркевич.

Мороз, к сожалению, без солнца, но с избытком мягкого, снежного покрывала. Для одних этот день действительно чудесный. Зима, о которой так мечтали, наступила. В соцсетях бум фотографий и видеороликов. Не мудрено – материалов для сторис целые сугробы. Но пока кто-то наслаждается зимними пейзажами, другие – трудятся, очищая дороги и тротуары от снега. Без перерыва. Круглосточно. Для тысяч коммунальщиков и дорожников циклон «Улли», устроивший снежный перфоманс по всей стране, – настоящее испытание, которое стойко проходят. В некоторых регионах за сутки выпала месячная норма осадков. Только в Минске сегодня было задействовано более 200 единиц спецтехники и свыше 2 тысяч работников ЖКХ. Работа ведется в режиме нон-стоп в каждом районе.

Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству и санитарному содержанию жилфонда КУП «ЖКХ №2 Фрунзенского района г.Минска»:

Ежедневно у нас задействовано на районе порядка 40 единиц техники, в том числе работы по уборке дворов ведутся в выходные дни. Техника работает круглосуточно.

Чтобы быстрее справиться с проделками снежного «Улли», к уборке присоединились коллективы как профильных, так и сторонних предприятий. Непогода объединила всех. А в выходной день увеличился десант помощи. К уборке снега в Минске присоединились порядка 6 тысяч человек. Во дворы выходили семьями, подъездами, классами. Хорошая разминка на свежем воздухе.

К приходу стихии были готовы. В ночное время основные магистрали страны расчищали более 1 800 единиц спецтехники. Машины с главных улиц свернули во дворы. Циклон утрачивает силу, однако синоптики предупреждают о гололедице. На большей части страны сохраняются режимы повышенной готовности. Вадим Синявский провёл селекторное совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды