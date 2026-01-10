Арина Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене

Матч продолжался полтора часа. За это время Арина выполнила восемь подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Наша прима стала первой теннисисткой в истории, которой удалось выйти в титульное противостояние трех кряду турниров в Брисбене.

В матче одной второй лидер мирового рейтинга из Беларуси одолела Каролину Мухову из Чехии, у которой 20-я строчка планетарного топа. Наша спортсменка была сильнее в первом сете – 6:3 – и закрепила успех во второй партии – 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

В конце второго сета мы обе допустили немало невынужденных ошибок, но я счастлива, что сумела завершить матч в двух партиях. Мухова очень сильная соперница. Я понимала: если дам ей шанс в решающий момент, она обязательно им воспользуется, и все усложнится. К счастью, я справилась.

Были моменты, когда она играла просто блестяще – оставалось только аплодировать. Мы не раз встречались раньше, и мне часто приходилось с ней бороться. Поэтому так рада сегодняшнему исходу. С самого начала держала концентрацию, играла агрессивно, давила – и в итоге победила. Это фантастика!

Соперницей Соболенко в финале станет 26-я ракетка мира представительница Украины Марта Костюк, которая разгромила четвертую сеяную соревнований Джессику Пегулу – 6:0, 6:3. В туре девушки встречались четыре раза, и статистика 100-процентно на стороне белоруски. Кому удастся выйти из предстоящей дуэли победительницей – узнаем уже завтра, 11 января.