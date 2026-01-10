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Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»

10 января 2026 17:58
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И снова о зиме, которая с одной стороны испытывает нас на прочность, а с другой – дарит настроение и праздник.

В самом центре столицы холод уступает место огням и музыке: у Дворца спорта ежедневно работает главная праздничная локация города – «Калядны кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»-2

Здесь зима со вкусом и ароматом. В деревянных торговых шале авторские сувениры, елочные украшения ручной работы, теплые аксессуары. Фуд-зона наполняет пространство запахами свежей выпечки, горячих блинов и традиционных драников.

Согреться предлагают пряным чаем и горячим шоколадом. Для гостей всех возрастов – аттракционы и интерактивные фотозоны, где зимнее настроение становится частью кадра.

Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»-4

Мне нравится Минск – это праздничный город. Здесь много вот таких интересных локаций, а еще тут очень позитивные люди.

Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»-6

Атмосфера в целом очень приятная.

Очень красивые домики, вкусные пышки.

Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»-8

Смотрим на иллюминацию, на атмосферу.

Елка красивая, понравилась очень. В целом хорошая погода, не сильно холодно.

Прямо зимняя, зима-зима.

Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»-10

Рядом с ярмаркой работает каток под открытым небом. 

Праздничные гуляния у Дворца спорта продлятся по 11 января.

# Ярмарки в Минске

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