Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»

И снова о зиме, которая с одной стороны испытывает нас на прочность, а с другой – дарит настроение и праздник.

В самом центре столицы холод уступает место огням и музыке: у Дворца спорта ежедневно работает главная праздничная локация города – «Калядны кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.