Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»
И снова о зиме, которая с одной стороны испытывает нас на прочность, а с другой – дарит настроение и праздник.
В самом центре столицы холод уступает место огням и музыке: у Дворца спорта ежедневно работает главная праздничная локация города – «Калядны кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь зима со вкусом и ароматом. В деревянных торговых шале авторские сувениры, елочные украшения ручной работы, теплые аксессуары. Фуд-зона наполняет пространство запахами свежей выпечки, горячих блинов и традиционных драников.
Согреться предлагают пряным чаем и горячим шоколадом. Для гостей всех возрастов – аттракционы и интерактивные фотозоны, где зимнее настроение становится частью кадра.
Мне нравится Минск – это праздничный город. Здесь много вот таких интересных локаций, а еще тут очень позитивные люди.
Атмосфера в целом очень приятная.
Очень красивые домики, вкусные пышки.
Смотрим на иллюминацию, на атмосферу.
Елка красивая, понравилась очень. В целом хорошая погода, не сильно холодно.
Прямо зимняя, зима-зима.
Рядом с ярмаркой работает каток под открытым небом.
Праздничные гуляния у Дворца спорта продлятся по 11 января.