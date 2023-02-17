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В Минобороны подвели итоги конкурса среди СМИ. В числе призёров и творческая группа СТВ

17 февраля 2023 17:14
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Новости Беларуси. Не патроном, а пером. Сегодня, 17 февраля, в Минске наградили победителей конкурса на лучшее освещение армейской службы в СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны подвели итоги конкурса среди СМИ. В числе призёров и творческая группа СТВ-1

В условиях гибридной войны, в которою геополитические злоумышленники усердно втягивают нашу страну, белорусское военное ведомство демонстрирует открытость, в этом помогают и медиа. Репортажи с учений, зарисовки об армейских буднях, материалы о развитии и достижениях Вооруженных Сил, развенчивание милитари-фейков, которые так активно распространяют противники по информационной войне. В адрес жюри Минобороны поступили сотни работ как телевизионного, так и печатного контента.

В Минобороны подвели итоги конкурса среди СМИ. В числе призёров и творческая группа СТВ-4

Среди двух десятков победителей и СТВ. В обойме нашего телеканала две награды. Первое место в номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» заслужила политический обозреватель Алена Сырова. Ее репортаж ко Дню ВВС действительно был на высоте, что и подтвердили дипломом в Минобороны. Кроме того, за тесное и плодотворное сотрудничество диплома был удостоен весь творческий коллектив нашей телекомпании.

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# СМИ Беларуси # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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