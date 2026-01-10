Беларусь умеет удивлять. Побывали на выставке достижений в «БелЭкспо»

Когда мы говорим о белорусском продовольственном экспорте, речь идет не только о товарах. Это часть большой картины развития страны, ее потенциала, технологий и производственной стратегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно эту картину, целостную, динамичную, многогранную, показывает выставка достижений нашей суверенной страны «Моя Беларусь», которая проходит в Минском международном выставочном центре.

Это масштабная демонстрация того, чего страна достигла за годы независимости: от передовых промышленных технологий и научных разработок до достижений агропромышленного комплекса, транспортной и энергетической инфраструктуры, культуры и туризма.