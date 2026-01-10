Беларусь умеет удивлять. Побывали на выставке достижений в «БелЭкспо»
Когда мы говорим о белорусском продовольственном экспорте, речь идет не только о товарах. Это часть большой картины развития страны, ее потенциала, технологий и производственной стратегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно эту картину, целостную, динамичную, многогранную, показывает выставка достижений нашей суверенной страны «Моя Беларусь», которая проходит в Минском международном выставочном центре.
Это масштабная демонстрация того, чего страна достигла за годы независимости: от передовых промышленных технологий и научных разработок до достижений агропромышленного комплекса, транспортной и энергетической инфраструктуры, культуры и туризма.
12 локаций с передовыми технологиями от экономики до медицины. Выставка «Моя Беларусь» – настоящий путеводитель по стране. Фотозоны, инсталляции, интерактивные площадки, сотни экспонатов и различные отрасли. Здесь можно совершить виртуальные путешествия в отдельные регионы, познать культуру, традиции и даже открыть новые факты о родной стране.
Очень интересно посмотреть новинки, все лучшие образцы, достижения. Действительно мы многое не видим, многое не знаем, а здесь за один день в одном месте можем познакомиться с такими замечательными экспонатами.
Я, можно сказать, серийный посетитель этой выставки. В основном, конечно, хожу по выходным, потому что по выходным здесь на стенде «Наука и инновации» проходят лекции научно-популярные.
Проект «Моя Наука» стартовал в Минском международном выставочном центре.
Возле научной локации всегда особенно оживленно. Сотрудники НАН подготовили уникальный проект, чтобы ближе познакомить белорусов с отечественными разработками. Все от сельского хозяйства до покорения космоса.
Белорусам есть чем гордиться и что показать. В новой концепции выставка стала еще более яркой. Познакомиться с многообразием достижений нашей страны можно до 23 февраля. Бонус на выходные – интерактивы в локации «Наука и инновации», где каждый посетитель на время может стать исследователем.
Подробнее в видео.