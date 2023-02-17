И мать родная не узнает! Показываем знаменитостей, которые до ужаса изменились после неудачной пластики

Людмила Гурченко, Маргарита Терехова, Нонна Мордюкова и даже самый известный министр СССР Екатерина Фурцева без страха и сомнения ложились под скальпель с одной единственной целью – стать моложе и привлекательнее. Несмотря на то, что уровень развития пластической хирургии был, мягко говоря, невысоким. Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

В 1970-е годы старые хирурги шили конским волосом, потому что не было такого материала. Потом покупали рыбацкую леску, которая именно для летней рыбалки, чтобы она была мягкой, потом ее извлекали. Стерилизовали, вдевали в ушко и зашивали эти раны. Мы такой период проходили, когда еще не было толком атравматичного шовного материала. Когда он появился, особенно когда микрохирургия появилась, иголка 3 миллиметра, в нее впаяна нитка. Если ее держишь, нитка 12-13 сантиметров, она висит в воздухе, даже не падает.

Институт красоты на Калининском проспекте – настоящая фабрика исполнения желаний в советской Москве. Здесь работали лучшие пластические хирурги. Там не было отбоя от клиенток. Советские знаменитости то и дело шли на риск. Людмила Гурченко перенесла больше десятка операций. Актрисы не стало в 75, но до последнего дня на ее лице не было ни одной морщинки!

Она так и осталась в памяти миллионов той самой хрупкой и юной Леночкой Крыловой из фильма «Карнавальная ночь». Ее глаза были все такими же раскосыми, а талия тонкой. Увы, но подобным эффектом могли похвастаться далеко не все.

Наталья Шарангович, искусствовед, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

Мы знаем очень много примеров, думаю, многие их знают, когда известные актрисы, голливудские актрисы, которые были интересны на экране своей неожиданной, даже определенной некрасивостью, когда они чувствовали внутри себя неудовлетворение (я не столь красива, как кто-то еще), и они прибегали к помощи пластической хирургии. И, к сожалению, это делало их усредненными. Вдруг они становились без возраста, даже где-то бесполые, без этой изюминки индивидуальности.

Но ладно бы обошлось только этим. Многие женщины попросту уродуют себя! Миру известны сотни примеров, когда красавицы и любимицы публики менялись до неузнаваемости после процедуры. Перекошенные улыбки, неподвижный лоб и ассиметричные глаза – без слез взглянуть на их лица было невозможно.

Анна Лобунова, пластический хирург:

Гарантии нет никакой, что человек получит ту или иную внешность, которую он себе надумал или пришел на консультацию с фотографией какой-нибудь актрисы или актера и говорит: я хочу так. Я сразу говорю, что нет, потому что вы совсем разные, так не будет. И потом, на фотографии Photoshop, прическа другая и все остальное. То есть все очень индивидуально. Точно нет, потому что все мы очень разные.

Ваши деньги не могут гарантировать вам идеальный результат. От возгласа восхищения до крика ужаса рукой подать, как показывает практика. Микки Рурк, Мег Райан, Линдси Лохан, Мелани Гриффит не раз прибегали к пластике. Вот только ролей больше не стало, а их лица стали еще дальше от совершенства, чем были изначально. Владимир Подгайский:

Просто не рассчитал хирург своих возможностей, такое тоже может быть, а у нее были требования завышенные. Поэтому и перетяжка, что она не может ни ртом шевелить, так уже затянули бедненькую. Кажется, вот они: идеальный нос, подбородок, овал лица, грудь. И люди буквально бросаются под нож, не всегда осознавая последствия. Но не всегда эксперименты с силиконом и ботоксом завершаются успехом. Вспомнить хотя бы Веру Алентову.

От образа, что полюбился миллионам зрителей по всему Союзу, не осталось и следа. Сначала все складывалось неплохо – в 60 актриса продолжала играть 40-летних героинь и прекрасно вписывалась в образ. Но потом решила усилить эффект. И зря! Повторная подтяжка исказила мимику. Кроме того, многочисленные инъекции сделали лицо женщины бугристым и неестественным. Тонкая талия Монро и мальчишечьи образы Бардо. Как изменились каноны красоты спустя 70 лет? Читайте далее.

Владимир Подгайский:

Есть такие, у которых это как психологическая зависимость. Некоторые у меня были, что сделали больше 40 операций за период своей жизни. К 60 годам у нее уже было порядка 40 операций. Может быть дисморфофобия – психиатрический диагноз, то есть она все время недовольна чем-то. Они же не делают операцию и остановились. Почти все продолжают – где-то опять что-то не так.

Полно подобных примеров и за океаном. Голливуд то и дело подбрасывает миру шокирующие факты. Рене Зеллвегер прославилась благодаря своей роли в культовой трилогии «Дневник Бриджит Джонс». Этот фильм знали наизусть все девушки, которые видели в героине себя. А Рене, несмотря на пышные формы и пухлые щечки, вмиг снискала славу секси-красотки. Однако сама актриса так не считала. В 2016 году вышло долгожданное продолжение «Дневника». От бывшей обаятельной Джонс остались разве что наивная вера в любовь и надежда на светлое будущее, которое теперь довольно туманно. Филлеры и разные инъекции изменили лицо актрисы до неузнаваемости.

Сергей Давидовский, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт:

Сколько бы мы ни делали операций, это никоим образом не скажется на нашем психологическом состоянии. Может быть какой-то временный эффект в виде эйфории. Нос, может быть не такой идеальный, греческий, он изменился. Это же проходит, состояние падает, и мы опять начинаем искать в себе недостатки.

А некоторые в своем стремлении эпатировать публику идут на крайние меры – перекраивают лицо полностью. Яркий пример – американец Дэннис Авнер, более известный как человек-кот. Из-за многочисленных пластических операций, татуировок и пирсинга его лицо и тело превратились в ужасающую карикатуру. В итоге от него отвернулись близкие и мужчина покончил с собой от тотального одиночества. Однако подобные уродования себя можно предотвратить. И здесь уже многое зависит от врача.

Анна Лобунова:

Пластический хирург – это единственный хирург, который может отказать во вмешательстве, в пластической операции. Особенно когда нет показаний к пластической операции и если мы на приеме видим, что пациент психологически неуравновешен. Мы должны быть своего рода психологами и понять, увидеть в человеке какие-то моменты, которые позволяют доктору сделать выбор в пользу отказа от операции.

И это не единственный случай мужского увлечения пластикой. Валерий Леонтьев, Николай Басков, Сильвестр Сталлоне, Майкл Джексон – звездная аллея бесконечна. Уж сколько раз твердили миру, что в погоне за красотой и вечной молодостью нужно вовремя уметь остановиться. Но все без толку! Сергей Давидовский:

Мужчины тоже переживают по поводу своей внешности, но чаще все-таки обращаются к пластическим хирургам женщины. Но это не говорит о том, что мужчины не ложатся под нож, не делают пластических операций. Сейчас, в век интернета и доступа к информации, мы с этим постоянно сталкиваемся, когда находятся лица мужского пола, которые постоянно делают пластические операции, чтобы быть похожим на своего идеала или попытаться сделать из себя какого-то идеального представителя мужского пола, на которого все будут обращать внимание.

И если Дэннис Авнер стремился к образу, который многих отталкивал, то Джастин Джедлика прославился тем, что стал точной копией Кена. Культовая кукла считалась эталоном мужской красоты. Он не оставил на своем теле, не говоря уже о лице, ни одного живого места, которого бы не коснулся скальпель хирурга. За его плечами более 100 пластических операций. Но и это не предел.

Самой известной жертвой пластической хирургии считается Джослин Вильденштейн. При этом сама женщина заявляет: это все сплетни! Однако досужие журналисты все-таки вывели ее на чистую воду. Оказывается, Джослин не раз обращалась в разные клиники с одной единственной целью: стать привлекательнее и удержать супруга-миллионера. Однако бьюти-эксперименты не увенчались успехом.

Сергей Давидовский:

Если человек из себя психологически ничего не представляет личностно, какие бы у тебя ни были внешние данные, они не смогут удержать серьезного человека, который настроен на длительные отношения, который хочет иметь партнершу, которая имеет не только голливудские внешние формы, но и с пониманием относится, может поддержать, когда-то взять на себя груз ответственности. Это никакой скальпель не дает.