До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в арктической воздушной массе. Во многих районах страны пройдет снег – от небольшого до умеренного. Прогнозируется усиление морозов.

Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от -11 до -19. При прояснениях воздух может выхолаживаться до -20-23 градусов. В середине рабочей недели в результате поступления очень холодных воздушных масс в Беларуси прогнозируется уменьшение осадков и дальнейшее усиление морозов. Местами по стране ожидается кратковременный снег. На дорогах гололедица.

В ночные часы температура воздуха будет понижаться от -15 до -24 градусов. При длительных прояснениях возможно усиление морозов до -25-30 градусов. В конце недели на большей части страны без существенных осадков, сохранится морозная погода. В ночные часы, по предварительному прогнозу, ожидается от -13 до -20. Местами -21, -25. Днем в основном -10, -17.

Подробный прогноз по областям страны: