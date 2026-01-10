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До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов

10 января 2026 18:50
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов-2

В начале недели республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в арктической воздушной массе. Во многих районах страны пройдет снег – от небольшого до умеренного. Прогнозируется усиление морозов. 

Преобладающая температура воздуха в ночные часы составит от -11 до -19. При прояснениях воздух может выхолаживаться до -20-23 градусов. В середине рабочей недели в результате поступления очень холодных воздушных масс в Беларуси прогнозируется уменьшение осадков и дальнейшее усиление морозов. Местами по стране ожидается кратковременный снег. На дорогах гололедица. 

В ночные часы температура воздуха будет понижаться от -15 до -24 градусов. При длительных прояснениях возможно усиление морозов до -25-30 градусов. В конце недели на большей части страны без существенных осадков, сохранится морозная погода. В ночные часы, по предварительному прогнозу, ожидается от -13 до -20. Местами -21, -25. Днем в основном -10, -17.

Подробный прогноз по областям страны:

До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов-4
До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов-5
До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов-6
До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов-7
До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов-8
До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов-9
# Погода в Беларуси

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