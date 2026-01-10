В Москве до -11, теплее всего – в Афинах. Погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и до +3. В Вене будут небольшие осадки в виде снега и -3. В Риме переменная облачность и +12. В Мадриде возможен дождь и до +10. В Софии осадки в виде дождя и мокрого снега. В турецкой столице дождь и до +5. В Афинах +14, без осадков.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается снег и до -6. В Вильнюсе морозно, -10 и снег. В Варшаве будет облачно с прояснениями. Температура до -6 и со снегом. -12 в Киеве, без существенных осадков. В столице России кратковременный снег и мороз до -11.