Прямой эфир

В Москве до -11, теплее всего – в Афинах. Погода в Европе на неделю

10 января 2026 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду и до +3. В Вене будут небольшие осадки в виде снега и -3. В Риме переменная облачность и +12. В Мадриде возможен дождь и до +10. В Софии осадки в виде дождя и мокрого снега. В турецкой столице дождь и до +5. В Афинах +14, без осадков. 

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается снег и до -6. В Вильнюсе морозно, -10 и снег. В Варшаве будет облачно с прояснениями. Температура до -6 и со снегом. -12 в Киеве, без существенных осадков. В столице России кратковременный снег и мороз до -11.

# Погода

Другие новости рубрики

Все новости
До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов
10 января 2026 18:50

До -30! Белорусов предупреждают об усилении морозов

Беларусь умеет удивлять. Побывали на выставке достижений в «БелЭкспо»
10 января 2026 18:00

Беларусь умеет удивлять. Побывали на выставке достижений в «БелЭкспо»

Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»
10 января 2026 17:58

Зима с вкусом – в Минске ежедневно работает ярмарка «Калядны кірмаш»