Тонкая талия Монро и мальчишечьи образы Бардо. Как изменились каноны красоты спустя 70 лет?

Секс-символ 50-х годов прошлого века. Один из наиболее культовых образов для подражания и, пожалуй, самая известная блондинка мирового кинематографа. Мэрилин Монро считалась главной красавицей Голливуда, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

И несмотря на то, что сама актриса на протяжении многих лет пыталась избавиться от амплуа легкомысленной дамы, миллионы женщин по всему миру стремились быть похожими на Монро. Пышная укладка, изящно изогнутые брови и губы бантиком стали признаком истинной красоты.

Наталья Шарангович, искусствовед, первый заместитель председателя Белорусского союза художников:

Я думаю, что мы до сих пор ее вспоминаем. Ее потрясающую улыбку, ее волосы. Такая красивая блондинка с тонкой талией. Ее раскованное поведение, очень простое, без каких-то сложностей. Сколько женщин хотели соответствовать этому идеалу красоты? Да все, наверное. Однако Монро продержалась на пьедестале недолго. На смену ей пришли другие кумиры. Летящие юбки и пышный бюст канули в Лету, их сменили мальчишечьи образы в стиле Брижит Бардо.

Наталья Шарангович:

1960 год, время изобретения куклы Барби. Все мы помним, что такое кукла Барби. Тоненькая, субтильная. Женщина-мальчик, условно. И Брижит Бардо, у которой нет пышных волос Мэрилин Монро, у которой мальчишеская прическа, вообще сено-солома на голове, этому опять начинают все следовать, потому что канон красоты вдруг меняется. Не надо быть красавицей, у которой большая грудь. Можно быть просто мальчишкой.

Но и этот тренд вскоре был забыт. Если с прической и формой бровей еще куда ни шло, то вот придать лицу те или иные черты или скрыть возраст было намного сложнее. Фраза «красота требует жертв» стала настоящим лозунгом 1980-х. Именно тогда в Советском Союзе начали проводить первые пластические операции, которые были по карману далеко не каждой.

Сергей Давидовский, кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт:

Внешность – это простой способ привлечь к себе внимание, поэтому зачастую один из способов, чтобы добиться внимания к себе, – изменить внешность. Парадокс, но зачастую люди начинают задумываться о смене образа под давлением общества. И последнее слово нередко за мужчиной. Именно они диктуют тренды. Как бы женщины ни трубили о своей независимости, так или иначе они находятся под влиянием мужских запросов.

Наталья Шарангович:

Может быть, только в матриархате мы можем найти те каноны, которые бы хотела видеть сама женщина. Все остальное время, вплоть до XX-XXI веков, главенствовал мужской взгляд на женщину. Потому что женщина не занимала основного положения. Именно мужчина формировал образ, какой он хотел видеть – нежный или, наоборот, брутальный, тонкий или более раскованный, сексуальный образ. Именно от его взгляда зависело, какой будет канон этой женской красоты. И мать родная не узнает! Показываем знаменитостей, которые до ужаса изменились после неудачной пластики – подробности.

И канон этот, увы, непостоянен. Еще десять лет назад огромной популярностью пользовалась операция по удалению комков Биша, ведь таким образом проще всего выделить скулы. Сегодня же все хотят другого – пухлых губ и круглых щечек. И самое главное – никакого намека на возраст!

Наталья Шарангович:

В XXI веке Япония, Корея – эти восточные страны пытались продиктовать миру свое понимание канона красоты, которое и существует параллельно сейчас. И этот канон красоты не столько в том, чтобы придать женщинам какой-нибудь восточный разрез глаз, а в том, чтобы сделать женщину безвозрастной. Сильная худоба тоже уже не в моде. Основной запрос сегодня – спортивные фигуры с заметным рельефом. Правда, без спорта и правильного питания «нарисованные» хирургом мышцы быстро исчезнут, поэтому без должного ухода за собой не стоит рассчитывать на пожизненный результат.

Анна Лобунова, пластический хирург:

Продолжительность результата пластической операции у всех очень разная, потому что мы стареем по-разному. Кому-то эффекта после блефаропластики, если говорить про эту операцию, хватает и на 10 лет, у кого-то и 15 лет веко открыто, красиво все. Но кто-то приходит через два года, и мы опять видим избыток кожи и показания к блефаропластике. То есть это зависит от процессов старения, генетических особенностей, образа жизни, как он ухаживает за собой.

Многие не готовы годами трудиться на тренажерах, а предпочитают одним махом решить проблему на операционном столе. Да и не всегда спорт – панацея. Многое из того, что определяет размеры и форму нашего тела, унаследовано от родителей. От определенной части жировых отложений не спасут ни диета, ни тренировки. Именно тогда на помощь приходит липосакция. Кстати, по времени это одна из самых продолжительных и сложных операций. В то время как на маммопластику уходит минут 40, во время липосакции врачу приходится провести возле стола несколько часов.

Анна Лобунова:

Именно хирург потеет в операционной. Это бывает и 2-4 часа, чтобы придать эстетическую форму какой-то части тела. Некоторые думают, что липосакция – это способ скинуть вес. Нет. Это способ придать эстетические формы телу. А тем временем все женщины планеты, кажется, могут выдохнуть. Миром начинают править свобода выбора и эксклюзивность. XXI век принес всем большое облегчение, а истинным каноном красоты стала индивидуальность.

Наталья Шарангович:

Когда-то Бальзак говорил о том, что существует возрастной барьер. Бальзаковский возраст – 35 лет. После 35 лет ты уже женщина в возрасте. Что такое сейчас 35 лет? Это чуть ли не юность. В 50 лет женщина не чувствует себя очень взрослой. Это продление молодости дает женщине надежду на то, что необязательно к чему-то прибегать. Может быть, надо просто принять себя и сказать: я красивая. Важно! Чтобы делать эстетическую операцию, человек должен быть абсолютно здоров. Но не только это имеет значение. Между пациентом и врачом должны быть понимание и абсолютная гармония. Ведь нередки случаи, когда сразу после операционной строптивые барышни тут же идут в суд. Мол, результат не оправдал ожиданий, а врач – обычный шарлатан.

Владимир Подгайский, заведующий кафедрой пластической хирургии и комбустиологии БелМАПО:

Надо их останавливать, чтобы они немножко подумали об этом. Не потому, что мне хочется на ней заработать. Просто чтобы их не было так много, как есть.

Ключик к вечной молодости – пластическая хирургия – кажется, не заржавеет никогда. Годы сменяются десятилетиями, а потом веками. А женщина все так же непреклонна в своем желании быть идеальной. Пышногрудые красотки уступают место миниатюрным брюнеткам, высокие скулы вытесняют раскосые глаза. Сделать блефаропластику сегодня можно так же просто, как сходить на массаж. И все же в погоне за размытым идеалом куда важнее не потерять себя. Такую, какой вас задумала природа.