Эталон для каждого агрария! Как работает один из мировых лидеров по производству калийных удобрений

Принято считать, что экономика – это графики, таблицы и сухие цифры. Но иногда она предстает перед нами совсем иначе – масштабно и почти космически, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас мы переносимся туда, где многомиллиардные процессы обретают видимую форму, а фундамент экономики страны можно увидеть буквально своими глазами.
Александр Бойцов, корреспондент:
Не Марс, не съемочная площадка, а Минская область, окраина Солигорска. Знаменитые белорусские терриконы. Мы стоим на вершине, и масштаб ощущается физически. Высота – практически 150 метров. Красная порода и завораживающие пейзажи.
И здесь, пожалуй, есть задел для развития в сфере туризма. И не только промышленного. На это сейчас в Беларуси приоритет. На ближайшие пять лет стоит задача – удвоить вклад ВВП от индустрии гостеприимства.
Александр Бойцов:
Но вернемся сюда. Прямо сейчас под нашими ногами, несколько сотен метров вниз, не останавливаясь, работают комбайны.
«Беларуськалий» – это не просто флагман национальной промышленности, но и один из столпов мировой агрохимии. Несмотря на санкционное давление на протяжении десятилетий, предприятие уверенно занимает место в тройке крупнейших производителей калийных удобрений на планете. Ежегодно выпускается около 11-12 миллионов тонн продукции, а доля Беларуси на глобальном рынке достигает 15-18 %.
Благодаря высокому качеству руды Старобинского месторождения и отлаженному полному производственному циклу, белорусский калий стал эталоном для аграриев по всему миру.
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