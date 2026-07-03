Эталон для каждого агрария! Как работает один из мировых лидеров по производству калийных удобрений

Сейчас мы переносимся туда, где многомиллиардные процессы обретают видимую форму, а фундамент экономики страны можно увидеть буквально своими глазами.

Принято считать, что экономика – это графики, таблицы и сухие цифры. Но иногда она предстает перед нами совсем иначе – масштабно и почти космически, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Бойцов, корреспондент:

Не Марс, не съемочная площадка, а Минская область, окраина Солигорска. Знаменитые белорусские терриконы. Мы стоим на вершине, и масштаб ощущается физически. Высота – практически 150 метров. Красная порода и завораживающие пейзажи.

И здесь, пожалуй, есть задел для развития в сфере туризма. И не только промышленного. На это сейчас в Беларуси приоритет. На ближайшие пять лет стоит задача – удвоить вклад ВВП от индустрии гостеприимства.

Александр Бойцов:

Но вернемся сюда. Прямо сейчас под нашими ногами, несколько сотен метров вниз, не останавливаясь, работают комбайны.