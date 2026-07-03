«Беларусь – сильная и процветающая». Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы
В День Независимости Минск и вся Беларусь живут особым чувством – чувством благодарности и гордости. Тысячи белорусов сегодня идут к мемориалам, чтобы почтить память предков, которые завоевали для нас право на мирное небо, на жизнь, на будущее наших детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сердце праздника – площадь Победы, центр притяжения для каждого, кто помнит и ценит. Это место нашей общей боли и благодарности. У подножия монумента уже 65 лет горит Вечный огонь. Его зажгли от пламени, доставленного из Ленинграда, 3 июля 1961 года.
Сегодня, 3 июля, на площадь Победы приходят тысячи белорусов и гостей нашей страны, чтобы низко поклониться тем, кто воевал и приближал сначала освобождение Минска, а затем и всего мира от коричневой чумы.
О том, как столица чтит своих героев и передает эту память – в нашем следующем материале.
Я помню о том, что моя мать во время войны с братом Виктором в болотах пряталась от немцев, деревню Федоровку сожгли, она его спасала таким образом. Отец воевал, Финскую войну полностью прошел, Отечественную войну – от начала до конца.
Символ вечной благодарности! Белорусы возлагают цветы к обелиску Победы в Минске.
Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Сегодня День Независимости – это 35 лет нашего суверенитета. Это те достижения, которыми мы должны гордиться. Поэтому это действительно ценность.
Сергей Шкруднев, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Сегодня все делать для того, чтобы человек чувствовал себя безопасно, чтобы качество жизни было на высоком уровне, а это и есть независимость.
Мы живем в мирной, суверенной, независимой Беларуси. Она сильная и процветающая. Если будем дальше продолжать такими же темпами, я думаю, что все будет великолепно. Мы будем и дальше развиваться. Вы посмотрите, какая у нас страна шикарная.
Подробности в видео.