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«Беларусь – сильная и процветающая». Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы

03 июля 2026 17:13
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В День Независимости Минск и вся Беларусь живут особым чувством – чувством благодарности и гордости. Тысячи белорусов сегодня идут к мемориалам, чтобы почтить память предков, которые завоевали для нас право на мирное небо, на жизнь, на будущее наших детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердце праздника – площадь Победы, центр притяжения для каждого, кто помнит и ценит. Это место нашей общей боли и благодарности. У подножия монумента уже 65 лет горит Вечный огонь. Его зажгли от пламени, доставленного из Ленинграда, 3 июля 1961 года.

Сегодня, 3 июля, на площадь Победы приходят тысячи белорусов и гостей нашей страны, чтобы низко поклониться тем, кто воевал и приближал сначала освобождение Минска, а затем и всего мира от коричневой чумы.

О том, как столица чтит своих героев и передает эту память – в нашем следующем материале.

«Беларусь – сильная и процветающая». Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы-2

Я помню о том, что моя мать во время войны с братом Виктором в болотах пряталась от немцев, деревню Федоровку сожгли, она его спасала таким образом. Отец воевал, Финскую войну полностью прошел, Отечественную войну – от начала до конца.

Символ вечной благодарности! Белорусы возлагают цветы к обелиску Победы в Минске.

«Беларусь – сильная и процветающая». Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы-4

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:
Сегодня День Независимости – это 35 лет нашего суверенитета. Это те достижения, которыми мы должны гордиться. Поэтому это действительно ценность.

«Беларусь – сильная и процветающая». Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы-6

Сергей Шкруднев, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Сегодня все делать для того, чтобы человек чувствовал себя безопасно, чтобы качество жизни было на высоком уровне, а это и есть независимость. 

«Беларусь – сильная и процветающая». Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы-8

Мы живем в мирной, суверенной, независимой Беларуси. Она сильная и процветающая. Если будем дальше продолжать такими же темпами, я думаю, что все будет великолепно. Мы будем и дальше развиваться. Вы посмотрите, какая у нас страна шикарная.

Подробности в видео.

# День Независимости # День Независимости 3 июля в Беларуси

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