«Беларусь – сильная и процветающая». Жители и гости Минска несут цветы к монументу Победы

В День Независимости Минск и вся Беларусь живут особым чувством – чувством благодарности и гордости. Тысячи белорусов сегодня идут к мемориалам, чтобы почтить память предков, которые завоевали для нас право на мирное небо, на жизнь, на будущее наших детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердце праздника – площадь Победы, центр притяжения для каждого, кто помнит и ценит. Это место нашей общей боли и благодарности. У подножия монумента уже 65 лет горит Вечный огонь. Его зажгли от пламени, доставленного из Ленинграда, 3 июля 1961 года.

Сегодня, 3 июля, на площадь Победы приходят тысячи белорусов и гостей нашей страны, чтобы низко поклониться тем, кто воевал и приближал сначала освобождение Минска, а затем и всего мира от коричневой чумы.